Porto di Marsala – martedì prossimo il sindaco Grillo incontrerà l’assessore Falcone

Lo stato attuale della stazione portuale all’attenzione oggi della IV Commissione dell’Assessorato Regionale Ambiente, Territorio e Mobilità

Fin dal mio insediamento mi sono adoperato per la riqualificazione del nostro Porto che ritengo un volano fondamentale per l’incremento socio economico del territorio. Diversi sono stati gli incontri tenuti a Palermo e le ipotesi di soluzioni prospettate. Oggi sono moderatamente soddisfatto di quanto è emerso nella video conferenza sul Porto di Marsala convocata dal Presidente, Giuseppa Savarino, della IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana “Ambiente, Territorio e Mobilità” e i cui lavori sono stati coordinati dalla vice Presidente, Valentina Palmeri. Mi conforta soprattutto l’impegno preso dall’Assessore Marco Falcone che ha ipotizzato due ulteriori soluzioni per la redazione del nuovo progetto del Porto in aggiunta all’impinguamento del Fondo di Rotazione del nostro Comune. Di queste due possibilità e di un apposito cronoprogramma ne discuteremo martedì prossimo, 23 novembre, alla ore 10:30, in Assessorato a Palermo. Da parte nostra siamo disponibili sia a ottenere il finanziamento di un milione di euro a fondo perduto per avviare la nuova progettazione sia all’ipotesi che la Regione avochi a se la stessa la redazione del nuovo progetto tecnico e se ne faccia quindi carico. L’importante è avviare l’iter per pervenire alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell’area portuale che i marsalesi attendono da tanto, troppo tempo”.

Questo il commento del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, al termine dei lavori, in videocall, della IV Commissione dell’Ars, dedicati alla delicata situazione del porto di Marsala. .

All’incontro di questa mattina apertosi con una dettagliata relazione del Sindaco Massimo Grillo che ha evidenziato, fra altre cose, quanto fatto per sollecitare la riqualificazione del Porto e le negative conseguenze che stanno subendo i cittadini marsalesi e in particolare gli operatori della struttura per questo mancato intervento di grande manutenzione straordinaria, hanno anche preso parte, su invito del Presidente della IV Commissione dell’Ars, il Vice Sindaco Paolo Ruggieri, il consigliere comunale Nicola Fici, gli onorevoli Stefano Pellegrino, Eleonora Lo Curto e, ancora, l’ing. Viviano il quale ha precisato che il progetto da lui redatto nel 2013 è sprovvisto delle dovute autorizzazioni e non che è stato mai attualizzato.

A trarre le conclusioni è stato l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone. Lo stesso ha fatto presente che sul Porto di Marsala deve essere avviata al più presto la nuova progettazione e che occorre redigere un accurato cronoprogramma dando appuntamento al Capo dell’Amministrazione marsalese e ai suoi più diretti collaboratori per martedì prossimo alla Regione. Il Sindaco Massimo Grillo ha, anche, chiesto che siano presenti all’incontro i due parlamentari marsalesi, Lo Curto e Pellegrino e il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano.

