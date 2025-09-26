Già programmati investimenti per 27 milioni di euro Porto di Pozzallo: al via ampliamento, messa in sicurezza e lavori straordinari Stamane l’incontro tra Adsp, Comune e Capitaneria per illustrare i dettagli dell’accordo di programma che prevede tra l’altro la realizzazione di un braccio di sotto flutto

Pozzallo – Il porto di Pozzallo sarà ampliato, messo in sicurezza e oggetto di una manutenzione di straordinaria, grazie all’accordo di programma illustrato stamane nei locali della Stazione Marittima alla presenza dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale, rappresentata dal presidente Francesco Di Sarcina, del Comune pozzallese, guidato dal sindaco Roberto Ammatuna e della Capitaneria di Porto, rappresentata dal comandante Luigi Vincenti.

“Il progetto prevede un importante ampliamento dello stesso – ha spiegato Di Sarcina – in particolare la realizzazione del braccio di sotto flutto. Un’azione che garantirà progetti di sviluppo del porto di Pozzallo in vista di future prospettive dei traffici commerciali. Gli investimenti per i prossimi anni nel porto di Pozzallo ammontano già a circa 27 milioni di euro”.

All’incontro hanno preso parte vari rappresentanti istituzionali locali e le forze dell’ordine, che hanno plaudito e apprezzato l’iniziativa.

“Con questo accordo di programma il progetto portato avanti dal Comune di Pozzallo passa all’Autorità di sistema portuale – ha evidenziato il primo cittadino – che ne curerà l’autorizzazione presso i ministeri competenti per la VIA (valutazione di impatto ambientale) e per la realizzazione stessa. Si tratta di un’importante opera per ottenere sia nuovi spazi utili alle attività portuali sia una significativa copertura e protezione con l’obiettivo di evitare i continui insabbiamenti del Porto stesso”.

Nelle foto: alcuni momenti dell’incontro a Pozzallo.

Com. Stam. + foto