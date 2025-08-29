High Diving World Cup – Spettacolo mondiale a Porto Flavia | 30–31 agosto

I migliori tuffatori del mondo arrivano in Italia per la prima volta La Coppa del Mondo di High Diving debutta a Porto Flavia: tuffi da 27 metri, spettacolo estremo e scenari mozzafiato nel cuore della Sardegna 30–31 agosto 2025 – Porto Flavia, Iglesias (SU)

Iglesias – L’Italia si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più spettacolari dell’anno: il 30 e 31 agosto, nella straordinaria cornice naturale di Porto Flavia (Iglesias, SU), andrà in scena per la prima volta nel nostro Paese la World Aquatics High Diving World Cup.

Un evento unico al mondo, dove 33 tra i migliori tuffatori e tuffatrici internazionali si lanceranno nel vuoto da altezze estreme – 27 metri per gli uomini, 20 per le donne – con evoluzioni mozzafiato a oltre 85 km/h, in meno di 3 secondi, prima di entrare nelle acque cristalline del Mediterraneo.

Il tutto in uno scenario spettacolare: Porto Flavia, iconica struttura mineraria affacciata sul mare, simbolo della storia industriale della Sardegna sud-occidentale. Natura, adrenalina e patrimonio culturale si incontrano in un format che promette emozioni senza precedenti.

I protagonisti: campioni da 17 Paesi

In gara alcune delle figure più iconiche e spettacolari della disciplina:

Rhiannan Iffland – sei volte campionessa del mondo, imbattuta dal 2016

– sei volte campionessa del mondo, imbattuta dal 2016 Gary Hunt – leggenda vivente dell’high diving, 9 titoli internazionali

– leggenda vivente dell’high diving, 9 titoli internazionali Molly Carlson – giovane stella canadese, già celebre anche sui social

– giovane stella canadese, già celebre anche sui social David Colturi , Maya Kelly , Kaylea Arnett – portabandiera del team USA

, , – portabandiera del team USA Iris Schmidbauer , Maike Halbisch – veterane del circuito mondiale

, – veterane del circuito mondiale Gini Van Katwijk – tra le nuove promesse del tuffo estremo

Con loro, atleti da Brasile, Colombia, Svizzera, Messico, Romania, Spagna, Francia e molti altri: una line-up stellare per due giorni di pura spettacolarità.

Un format ad alta intensità

L’evento sarà trasmesso in tutto il mondo sui canali ufficiali di World Aquatics, con una produzione televisiva internazionale e posti riservati esclusivamente via mare, già sold-out da settimane. Una vera “arena naturale” a picco sul mare per uno show visivo senza precedenti.

Un progetto internazionale

La tappa di Porto Flavia è organizzata da Marmeeting come host ufficiale in accordo con World Aquatics, con il patrocinio di CONI, ASI, e il sostegno di Regione Sardegna e Comune di Iglesias. L’evento inaugura il ciclo triennale italiano nel circuito mondiale dell’high diving, portando il nostro Paese al centro della scena sportiva globale.

Com. Stam.