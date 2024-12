Positivi i risultati dei servizi di pulizia a Natale e Santo Stefano

Si ricorda ai residenti nell’area porta a porta di anticipare domani di due ore l’esposizione dei carrellati

Il piano dei servizi predisposto da Rap per il periodo delle festività natalizie, maturato in piena e convinta condivisione con i sindacati, ha fatto sì che si riuscisse a garantire le attività di pulizia della città. Come previsto dal contratto di servizio, l’Azienda ha assicurato per le due festività di Natale e Santo Stefano, nonché nel domenicale, i servizi al 50% in tutte le aree operative.

Sul campo nella raccolta indifferenziata da cassonetto con il turno di stanotte sono state definite le postazioni che non erano state servite a causa del servizio ridotto. In turno antimeridiano di oggi si sta inoltre intervenendo su un piccolo tratto di via Don Minzoni, via Caduti sul Lavoro e rispettivamente su tre postazioni di via Eugenio L’Emiro e di via degli Emiri.

Sul campo del “porta a porta” sono in corso le attività per rimuovere i rifiuti indifferenziati illecitamente abbandonati. Durante le festività sono stati riscontrati diversi rifiuti contaminati. Stanotte in programma delle attività per ripulire via Re Federico, via Serradifalco angolo via Aversa, via Dei Leoni e viale del Fante altezza civico 23.

Si ricorda alle utenze domestiche ricadenti nell’area del porta a porta che domani (31 dicembre) l’esposizione dei carrellati, relativa alla frazione “residuo non differenziato”, dovrà essere anticipata entro le ore 17. L’esposizione dei carrellati, delle attività commerciali, invece, dovrà essere anticipata entro le ore 11.

La Rap inoltre, per il concerto di Capodanno previsto in piazza Politeama, ha disposto nei 4 varchi di ingresso della manifestazione (libertà, Bagnasco, Dante, Ruggero Settimo) 16 carrellati (4 per ogni entrata), almeno due operatori a varco, due/tre lambri e due mini-compattatori.

E a ancora per supportare il COC(Centro Operativo Comunale), all’interno dell’area del concerto, a lavoro anche 4 operatori d’igiene del suolo, al fine di intervenire tempestivamente per le emergenze.

Notizie Utili sulla distribuzione dei carrellati in previsione dell’avvio del servizio previsto il 10 gennaio nel centro storico:

Si ricorda ai cittadini residenti nell’area coinvolta dal Porta a Porta (esclusivamente per le utenze domestiche) che rimangono, ad eccezione del primo gennaio e del 6 gennaio, sempre attivi i seguenti siti, per ritirare i Kit:

• Centro Comunale di Raccolta Picciotti – da lunedì a sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), martedì, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi), domenica, dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

• Centro Comunale di Raccolta Basile – da lunedì a sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), mercoledì dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi).

• RAP di piazzetta Benedetto Cairoli snc – da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:20.

Per le utenze domestiche (condomini da 8 o più nuclei familiari) e per le utenze commerciali sarà la Rap ad occuparsi direttamente di distribuire a domicilio i 4 contenitori carrellati da 240/360 litri.

Sul sito della Rap (www.rapspa.it) è stata dedicata una sezione dove il cittadino potrà costantemente essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna e visionare, il calendario, le vie servite dallo step ricadente in centro storico. Altre informazioni saranno disponibili anche sulle pagine social della Rap ( X e Facebook).

In foto: una delle discariche ripulite dalla RAP stamattina ( via Sampolo angolo via La Marmora).

In allegato: Sintesi dei siti dove potere ritirare il Kit prima dell’avvio del porta a porta in centro storico.

