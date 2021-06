A livello nazionale ed internazionale, il weekend del 12-13 giugno ha offerto diversi impegni agonistici per i piloti del Motocross coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono distinti in positivo lo scorso fine settimana, confermando il trend favorevole evidenziato nell’ultimo periodo.

Non è un caso che il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Femminile disputatosi sulla pista di Gioiella in Castiglione del Lago sia stato ricco di soddisfazioni per le due ragazze coinvolte nel progetto. Ribadendo la sua crescita, Elisa Galvagno (Ceres71 Yamaha) si è assicurata il terzo gradino del podio in virtù di un terzo ed un quarto posto nelle due gare in programma.

Altrettanto convincente il weekend vissuto da Giorgia Blasigh (BB1 Bibione GASGAS). In ripresa dal recente infortunio al polso sinistro, con un settimo ed un ottavo posto ha concluso settima di giornata nell’assoluta, conquistando il primato nella classe 2T e della graduatoria Under 17.

Lo scorso fine settimana ha inoltre sancito l’inizio della stagione 2021 del Mondiale Motocross. Tra i cinque italiani presenti nella trasferta russa di Orlyonok, Andrea Adamo (SM Action GASGAS Racing Team Yuasa Battery) ha ben figurato nella classe MX2. All’esordio nella serie iridata, il giovane Pata Talento Azzurro ha raccolto punti importanti con il tredicesimo posto del GP frutto di una quattordicesima ed una tredicesima posizione nelle due gare.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Un weekend piuttosto positivo per i Talenti Azzurri. Elisa Galvagno ha disputato due belle gare nel Campionato Italiano Femminile a Castiglione del Lago con il terzo posto di giornata. Direi che da questo punto di vista ci siamo e, rispetto allo scorso anno, si sta mostrando più concreta in questo inizio di stagione. Bene anche Giorgia Blasigh, in evidenza nonostante la sua giovane età ed il recente infortunio. Passando al Mondiale MX2, Andrea Adamo in Russia ha obiettivamente disputato un buon weekend, considerando che parliamo pur sempre di un pilota all’esordio. Il fatto che non si sia mostrato particolarmente soddisfatto è un buon segno: testimonia la sua voglia di arrivare e che ci sono tutti i presupposti per migliorarsi in questa lunga stagione del Mondiale.“

Il weekend del 19-20 giugno vedrà i Pata Talenti Azzurri FMI Motocross impegnati su due fronti: a Castellarano per la prova del Campionato Italiano Motocross Prestige, a Cingoli per la prima finale in programma del Campionato Italiano MX Junior 125cc 2021.

