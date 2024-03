Positivo inizio di stagione dei Pata Talenti Azzurri FMI Enduro a Cavaglià

A Cavaglià ha preso il via la stagione 2024 degli Assoluti d’Italia Enduro con la presenza in gara di tutti i piloti coinvolti quest’anno nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

A questo appuntamento i giovani atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno dovuto fare i conti con il maltempo che ha reso probante la prima giornata di attività, con il diluvio che si è abbattuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo che ha comportato la conseguente cancellazione del secondo giorno di gara.

A questo primo banco di prova della stagione i Pata Talenti Azzurri FMI hanno risposto con ottimi risultati e convincenti prestazioni. Nella classe Junior il Campione del Mondo Enduro Youth 2023 Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team) si è assicurato la vittoria, spiccando contestualmente buoni riferimenti cronometrici anche per quanto concerne l’Assoluta. Secondo posto di categoria per Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto Enduro Team) mentre a seguito di una rovinosa caduta Enrico Rinaldi (Satellite-Factory GASGAS-GTG Motogamma Contec S.p.A.-Lunigiana Team) è stato costretto al ritiro.

Nella classe 125cc i Pata Talenti Azzurri FMI hanno monopolizzato il podio con un brillante successo di Alberto Elgari (TM Boano Junior Team) seguito nell’ordine da Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport) e da Luca Colorio (JET Husqvarna Zanardo). Al quarto posto Valentino Corsi (Fantic Racing Junior Team), il quale ha preceduto Simone Cagnoni (Sissi Racing GASGAS) sesto, Riccardo Pasquato (Fantic Racing Junior Team) settimo, Pietro Scardina (Fantic Racing Junior Team) nono con Thomas Bastiani (Team1one Racing Sherco) undicesimo. Quarta posizione altresì nella classe 250cc 2 tempi per Davide Mei (Entrophy Beta Junior Team).

I successi dei Pata Talenti Azzurri FMI Enduro si estendono anche alla graduatoria Femminile con Francesca Nocera (Honda Racing RedMoto Enduro Team) in trionfo, dando seguito ad un rimarchevole inizio di stagione che l’ha vista artefice del successo del Team HRC nella prova inaugurale della FIM E-Xplorer World Cup 2024 svoltasi ad Osaka lo scorso mese di febbraio.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “A causa del maltempo sfortunatamente la gara è stata rimodulata di conseguenza nella giornata di sabato, accorciando le varie prove e tagliando il percorso, ma in ogni caso è stata portata a termine con successo e con un buon minutaggio di speciali a referto. Purtroppo il diluvio che si è abbattuto nella notte tra sabato e domenica ha comportato la cancellazione della seconda giornata: considerate le condizioni del percorso, in particolare della prova estrema, non avrebbe avuto alcun senso correre. Per quanto concerne i Talenti Azzurri, sono andati mediamente tutti bene. Nella 125 Alberto Elgari ha conquistato la vittoria a precedere Manuel Verzeroli e Luca Colorio, autori di una convincente prestazione. Nella Junior, oltre al successo di categoria, Kevin Cristino ha ben figurato anche nell’Assoluta, chiudendo nella sua classe davanti a Manolo Morettini. Enrico Rinaldi a causa di una caduta è stato costretto alla resa: in ogni caso nulla di così grave per lui, tornerà presto in sella. Complessivamente per i Talenti Azzurri è stato un buon test in previsione dei prossimi appuntamenti previsti dal calendario, in particolare per Thomas Bastiani, Simone Cagnoni, Davide Mei e Riccardo Pasquato che saranno impegnati tra un paio di settimane a Castiglion Fiorentino nella prima prova del Campionato Europeo“.

Per quanto concerne gli Assoluti d’Italia Enduro il secondo appuntamento stagionale è in agenda il 27-28 aprile prossimi a Caltanissetta.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Vittoria nella classe 125cc per Alberto Elgari (Ph. Dario Agrati)

