Positivo weekend dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross a Faenza

Impegni agonistici senza soste per i Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross. Nel fine settimana del 21-22 maggio, diversi giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno preso parte al terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Pro Prestige classi MX1-MX2 e, contestualmente, alla prova inaugurale della Rookies Cup tenutasi presso la pista Monte Coralli di Faenza.

Partendo dalla MX1, Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii) si è assicurato la vittoria di giornata. In ripresa dal recente infortunio, il Campione Europeo 250cc in carica ha concluso secondo Gara 1, riuscendo ad imporsi nella seconda manche in programma. Una bella iniezione di fiducia per il Pata Talento Azzurro FMI in vista del prosieguo di stagione 2022 del Mondiale Motocross MXGP.

Nella classe MX2 a sua volta è tornato nelle posizioni di vertice Valerio Lata (MRT Racing Team KTM). All’esordio quest’anno in 250cc, il Campione EMX125 in carica ha concluso al secondo posto dell’evento, classificandosi terzo e secondo nelle due gare in programma. Nel novero dei Pata Talenti Azzurri FMI presenti, settimo di giornata Federico Tuani (SM Action Racing Team YUASA Battery GASGAS, due volte 8°), ottavo Emilio Scuteri (Steels Dr Jack TM Racing, 5° in Gara 1) con Andrea Rossi (Millionaire Racing Team Husqvarna, 9° e 10°) terzo della Fast, confermandosi al comando della classifica di questa graduatoria. Prosegue l’esperienza all’esordio in 250cc anche per Andrea Viano (O’Ragno 114 Husqvarna Racing, 26° e 19°), nono della Fast.

A Faenza si è inoltre disputato il round d’apertura della Rookies Cup 24MX, nuovo trofeo internazionale di Motocross per piloti Under 17 anni su moto 125cc. I tre Pata Talenti Azzurri FMI presenti, tutti all’esordio quest’anno nella ottavo di litro, hanno concluso dal quarto al sesto posto di giornata: in rigoroso ordine di classifica Alessandro Gaspari (Dream Team Husqvarna, 4° e 6°), Mattia Barbieri (3MXTeam GASGAS, 3° e 9°) e Simone Mancini (Luciani Racing Team KTM, 9° e 5°).

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “A Faenza i Talenti Azzurri si sono confrontati su una pista impegnativa e con avversari di tutto rispetto. Partendo dalla Rookies Cup dove si è registrata l’adesione dei migliori piloti dell’Europeo 125cc, i nostri esordienti Alessandro Gaspari, Mattia Barbieri e Simone Mancini hanno messo in mostra buone cose, confermando il buon livello raggiunto in questa categoria. In MX2 segnali positivi da parte di Valerio Lata, salito sul podio, riuscendo a ben figurare su una pista certamente non facile. Siamo felici inoltre del ritorno alla vittoria di Nicholas Lapucci: superati i problemi fisici delle ultime settimane, può adesso concentrarsi sulla seconda metà di stagione del Mondiale MXGP“.

Valerio Lata sul podio della classe MX2 (Ph. FXAction – MXReport)

I Pata Talenti Azzurri FMI del Mondiale Motocross MXGP, MX2, WMX e dell’Europeo EMX125 torneranno in azione questo fine settimana a intu Xanadú-Arroyomolinos per la tappa spagnola prevista dal calendario iridato.

Com. Stam./foto