Posta Vecchia Signore e signori, ecco a voi i Beatles!

Si conclude martedì 30 novembre alle ore 20:30 la rassegna SIGNORE E SIGNORI, ECCO A VOI I BEATLES!, a cura di Beniamino Biondi e con la partecipazione di Antonio Pancamo Puglia.

Un nuovo impegno per promuovere una cultura sempre più diffusa del cinema d’autore con la formula sociale del cineclub.

L’ultimo film n visione è Magical Mystery Tour (1967), diretto dagli stessi Beatles. La pellicola è costituita da diverse scene separate tra di loro, unite da un filo conduttore che vede i Beatles fare un giro per le campagne inglesi a bordo di un pullman giallo. Negli anni ’60 in Gran Bretagna i “magical mystery tour” esistevano veramente: si trattava di gite economiche in autobus “a sorpresa” senza che ai passeggeri venisse comunicata la destinazione, di volta in volta diversa. La trama principale del film segue Ringo Starr, che assieme ad una zia acquista un biglietto per uno di questi viaggi. Sul pullman trova gli altri Beatles, e per ogni tappa del mezzo vivranno una bizzarra avventura, spesso uno sketch completamente slegato dal resto. Umorismo e psichedelia sono sempre presenti, ma soprattutto lo è la musica: quasi tutte le sezioni vertono su di una canzone del gruppo, di cui le immagini diventano di fatto il videoclip.

Al film, della breve durata di 60 minuti, seguiranno alcuni videoclip originali (30 minuti circa) delle più belle canzoni dell’ultimo periodo dei Beatles, da Penny Lane a Hey Jude, da Something a Let it be.

Al film sarà dedicata un’introduzione critica con dibattito finale.

Teatro della Posta Vecchia

Via Giambertoni, 13 – AGRIGENTO

Per info e prenotazioni: 0922.26737 – 349.0642732

