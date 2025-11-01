Poste Italiane: a Tolfa uno speciale annullo filatelico per la VI edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno

Roma – Poste Italiane, in occasione della “VI Edizione della Campagna di sensibilizzazione sui Tumori al Seno”, che domani 2 novembre farà tappa a Tolfa, parteciperà con uno speciale annullo filatelico.

Il timbro figurato, richiesto dalla Think Pink Italy ETS, sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane allestito nel Villaggio della Salute, in Piazza Vittorio Veneto, a Tolfa, dalle 10 alle 17.

Presso la postazione saranno attivati il servizio di bollatura filatelica, di accettazione e invio della corrispondenza e saranno disponibili francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione, oltre all’annullo filatelico dedicato al Giubileo 2025.

L’annullo speciale, dopo l’evento, sarà depositato presso lo sportello filatelico di Civitavecchia centro in via Giordano Bruno, 11, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Roma.

