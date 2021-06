Roma – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Filippo Ascenzi, a Viterbo, è interessato da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico.

L’Azienda ha provveduto ad informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede.

Fino al termine e per tutta la durata degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi alle sedi di Viterbo 1, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 9, Viterbo 2, in Via Monte Cervino 13, Viterbo 3, in Via Alessandro Volta 22, Viterbo 4, in Strada Teverina 5 e Viterbo 5, in Piazza Castel Dell’ovo 8,

dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).

Si ricorda che presso le sopracitate sedi sono disponibili gli ATM Postamat, operativi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, che oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

La riapertura dell’ufficio postale di Viterbo Centro è prevista giovedì 24 giugno.

Com. Stam.