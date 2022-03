Poste Italiane: a Viterbo proseguono le politiche attive dell’azienda anche in questi anni di emergenza

7 i nuovi contratti full time e 10 le nuove assunzioni nel recapito L’esperienza di Paolo Castignani, 49 anni, direttore a Bassano in Teverina: “Lavorare in Poste Italiane è un’ottima opportunità per la stabilità lavorativa”

Roma – Prosegue l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove e più stabili opportunità di lavoro nel nostro Paese, anche in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria ed economica.

In provincia di Viterbo, in questa prima parte del 2022, sono 7 le trasformazioni dei contratti e delle posizioni lavorative attualmente in essere da part-time a full-time nella rete degli uffici postali. Mentre a partire dal 2021, sono complessivamente 10 le nuove assunzioni a tempo determinato nel ruolo di portalettere e addetti allo smistamento che sono andate a potenziare il servizio di recapito che, nel viterbese, può contare su 8 Centri.

Tra le risorse che hanno visto il loro contratto passare da part time a full time c’è Paolo Castignani,

49 anni, un diploma di perito informatico capotecnico, in Poste Italiane dal 2020, assunto prima con contratto a tempo determinato part time e poi trasformato a tempo indeterminato sempre part time e poi passato alo scorso mese di gennaio con contratto full time. Da maggio 2021 applicato come direttore presso l’ufficio postale di Bassano in Teverina, piccolo comune della Tuscia cui risiedono circa 1200 abitanti. “Sono entrato in Poste Italiane – racconta Paolo – tramite un concorso pubblicato online per la ricerca di nuovi operatori di sportello e, dopo aver effettuato il colloquio presso gli uffici della sede centrale di Roma, dopo qualche mese, sono stato selezionato per essere assunto come operatore di sportello presso l’ufficio postale di Tarquinia. Da gennaio di quest’anno ho visto il mio orario lavorativo passare da part-time a full-time e mi è stata affidata la gestione di un ufficio postale, quello di Bassano in Teverina. Credo che lavorare in Poste Italiane sia un’ottima opportunità per una stabilità lavorativa ed economica. Prima di entrare in Poste ho svolto l’attività di agente immobiliare, agente di commercio e ristoratore, tutte attività molto dinamiche ma che non mi davano questa la sicurezza che ho trovato in un’azienda come Poste Italiane, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo. Mi reputo veramente fortunato.”

Le politiche attive concordate con le Organizzazioni Sindacali contribuiscono a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito, con l’obiettivo di trasformazione da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2C.

Com. Stam.