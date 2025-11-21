Poste Italiane: al via i lavori di trasformazione dell’ufficio postale di Montelepre col progetto “Polis”

Dalla prossima settimana sarà attiva una sede provvisoria sul territorio per tutti i servizi. Palermo – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montelepre è oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

A partire dalla prossima settimana sarà attivo per i cittadini una sede provvisoria su container, sita in via Falcone e Borsellino per tutti i servizi postali e finanziari, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio di piazza Principe di Piemonte è inserito nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Montelepre avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di piazza Principe di Piemonte i cittadini avranno infatti a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

Com. Stam.