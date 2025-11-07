Poste Italiane: al via i lavori di trasformazione dell’ufficio postale di Polizzi Generosa col progetto “Polis”

Palermo – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Polizzi Generosa sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Durante il periodo di lavori, una sede provvisoria in un container consentirà ai cittadini il regolare accesso ai consueti servizi postali e finanziari nel proprio comune di residenza. La struttura, predisposta negli ampi spazi di piazza Giacomo Matteotti sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di piazza Giambattista Caruso infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Polizzi Generosa avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda e vedrà la presenza di un’area self con un totem digitala, dal quale accedere in autonomia ai servizi abilitati.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di piazza Giambattista Caruso i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di Polizzi Generosa tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

