Poste Italiane: al via i lavori di trasformazione dell’ufficio postale di San Cipirello col progetto “Polis”

Palermo – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Cipirello da lunedì sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di San Giuseppe Jato in via Vittorio Emanuele III, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e dotato ATM Postamat operativo h24.

La sede di corso Trento infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di San Cipirello avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di corso Trento i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di San Cipirello tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

Com. Stam.