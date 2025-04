Poste Italiane: al via i lavori di trasformazione dell’ufficio postale di Torretta col progetto “POLIS”

Servizi della Pubblica Amministrazione e una sala consulenza Il sindaco Scalici soddisfatto per il progetto, il Comune a lavoro per un servizio navetta

Palermo – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Torretta da mercoledì 9 aprile sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Carini 1 in via San Giuseppe, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, e dotato ATM Postamat operativo h24.

La sede di via Pio XII infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

“Esprimo con grande soddisfazione – dichiara il sindaco Damiano Scalici – il mio sostegno agli interventi straordinari che Poste Italiane sta finalmente realizzando nel nostro ufficio postale, grazie al PNRR e a una collaborazione attiva con le istituzioni locali. Questi lavori rappresentano una vera e propria trasformazione, che non solo migliorerà l’infrastruttura ma amplierà significativamente i servizi disponibili per i cittadini di Torretta, dai servizi INPS, ai certificati anagrafici e in futuro altri servizi della Pubblica Amministrazione, portando così un cambiamento concreto e positivo nel nostro territorio. Durante questa fase di interventi, invito i nostri concittadini a collaborare con pazienza, i servizi continueranno a essere garantiti presso l’ufficio postale di Carini, per raggiungere il quale stiamo lavorando all’attivazione di un collegamento, riducendo i disagi. Questi interventi sono una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità e segnano l’inizio di una nuova fase di sviluppo e modernizzazione”.

Gli interventi infrastrutturali dei locali prevederanno una riorganizzazione degli spazi, finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi, come ad esempio la collocazione percorso tattile. Con questo obiettivo, cambierà la configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomiche per favorire una corretta postura, e altezze dei banconi ribassate più agevoli per tutti. Previste inoltre una postazione relazionale dotata di sedute per la clientela, una nuova area che ospiterà la sala consulenza.Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili allo sportello il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nella sede di via Pio XII i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. L’ufficio postale di Torretta sarà infine dotato anche di un’area self, che accoglierà un totem da quale i cittadini potranno richiedere e stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi erogati dallo speciale sportello automatico.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per i primi di maggio, l’ufficio postale di via Pio XII tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

Com. Stam. + foto