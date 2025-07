Poste Italiane: Altroconsumo promuove i conti Bancoposta L’Azienda guidata dall’AD Matteo del Fante al top per la convenienza

Roma – Poste Italiane è protagonista dell’indagine di Altroconsumo in cui è stato messo a confronto l’indicatore dei costi complessivi annui e le singole voci di costo dei conti correnti. L’Azienda, infatti, è risultata la società più conveniente in tutte e tre le categorie prese in esame dalla ricerca: Famiglie, Pensionati e Giovani.

In particolare, con un costo di 98,15 euro, in calo del 33%, Poste Italiane ha ottenuto il primo posto nella categoria Famiglie, davanti a Unicredit e Credem. Primo posto anche nella categoria Pensionati, con 89,15 euro e in calo del 35%, davanti a Unicredit e Crédit Agricole, e nella categoria Giovani, con un costo di 29,00 euro, in calo del 17%. In un momento di transizione e nel pieno del Risiko dei pagamenti digitali in cui le banche stanno rivedendo la loro offerta, Poste Italiane si avvicina alle esigenze dei propri clienti.

Com. Stam.