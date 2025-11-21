Poste Italiane: anche in Siciliail webinar  “la logistica tra innovazione e sostenibilità”

Il percorso con l’obiettivo di diffondere la cultura dei servizi del recapito tra i cittadini . Palermo – Torna lunedì 24 novembre in Sicilia l’appuntamento con il webinar di Educazione sui Servizi del Recapito:

l’iniziativa gratuita di Poste Italiane dedicata a tutti i cittadini per promuovere la conoscenza di tematiche di grande attualità, quali l’innovazione e la sostenibilità nel mondo della logistica.

La crescita esponenziale dell’e-commerce e lo sviluppo di nuovi business come il mercato del second handportano con sé nuove sfide, che il settore ha raccolto innovando i processi e adottando strategie sempre più sostenibili. Per questo motivo Poste Italiane, consapevole del proprio ruolo sociale e della propria missione, per continuare a soddisfare le esigenze dei cittadini e garantire la presenza capillare sul territorio, ha avviato una serie di iniziative educative.

Durante le sessioni, della durata di circa un’ora, verrà approfondito come l’utilizzo diffuso delle più moderne tecnologie stia rivoluzionando il mondo del recapito e della logistica per soddisfare al meglio i bisogni emergenti dei consumatori e fornire alle aziende nuove opportunità, il tutto con un occhio attento alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi.

I cittadini siciliani potranno quindi partecipare al webinar “La logistica tra innovazione e sostenibilità” accedendo dal seguente link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-postale-evento-24-novembre-2025.html, senza necessità di iscrizione.

Il percorso di Educazione sui Servizi del Recapito della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali, come podcast, giochi, infografiche e videopillole sempre gratuitamente disponibili nella sezione web.

Nel corso dell’anno l’iniziativa interesserà tutto il territorio nazionale, muovendosi nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

