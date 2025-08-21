Poste Italiane: annullo dedicato al 25° anniversario presidio slow food lenticchia di Ustica
Palermo – Sabato 23 agosto Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Ustica – l’isola in viaggio raccontata da cartoline. 25° anniversario presidio slow food lenticchia di Ustica” richiesto dal Centro studi e documentazione Isola di Ustica.
Dalle ore 10 alle 16 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito in piazza Vito Longo.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Palermo.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.
