Poste Italiane: attivi nuovi punti “Casa&Famiglia” negli uffici Postali di Palermo

Salgono a 15 corner e sportelli dedicati a supportare le esigenze personali e domestiche dei cittadini grazie ai nuovi punti in corso Calatafimi e via Gaspare Palermo

Palermo – Nell’era dei canali digitali, crescono negli uffici postali di Palermo i punti di contatto fisici a supporto dei cittadini di tutte le fasce d’età. Salgono infatti a 15 nel capoluogo i Punto Poste Casa&Famiglia, gli sportelli – tra corner e postazioni ribassate – dedicati a supportare le famiglie nella scelta delle soluzioni più adatte alle esigenze personali e domestiche.

Presso le sedi di corso Calatafimi 224 e di via Gaspare Palermo sono presenti due nuovi punti cittadini che, insieme a quelli attivi in provincia, ampliano la disponibilità sul territorio del Palermitano a 27 spazi dedicati.

Per Emiliano Cannata, in Poste Italiane da oltre dieci anni e volto del Casa&Famiglia presente in via Alcide De Gasperi, “questi sportelli rappresentano dei luoghi di ascolto particolarmente apprezzati dai clienti, perché qui è possibile ricevere informazioni trasparenti, fare valutazioni sulle proprie scelte di consumo e soprattutto relazionarsi di persona con un operatore”.

Presso ognuno degli uffici postali abilitati i cittadini hanno a disposizione una “corsia dedicata” con una gamma di servizi e prodotti per soddisfare le esigenze personali e familiari, dalle carte prepagate ai prodotti di risparmio, dalla telefonia all’rc auto fino alle offerte luce e gas. In particolare, Poste Energia, disponibile in tutti i 51 uffici postali di Palermo e online sul sito poste.it, ha già superato quota 900mila contratti e si appresta entro fine anno a tagliare il traguardo di un milione a livello nazionale.

