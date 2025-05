Poste Italiane: Balestrate, il Sindaco presenta il rinnovato ufficio postale grazie al progetto Polis

Nella sede di via San Giovanni Bosco sarà possibile richiedere anche i certificati INPS e anagrafici – Palermo – È stato presentato oggi l’ufficio postale di Balestrate, in via San Giovanni Bosco, rinnovato nell’ambito del progetto Polis, alla presenza del sindaco Vito Rizzo e di alcuni rappresentati di Poste Italiane.

Polis coinvolge 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

“Esprimo la mia soddisfazione per gli interventi che Poste Italiane ha realizzato nel nostro ufficio postale. Grazie al PNRR e ad una piena sinergia con le istituzioni si è intervenuto sia dal punto di vista infrastrutturale sia per i servizi offerti alla cittadinanza” – ha dichiarato il sindaco Vito Rizzo.

“Gli interventi strutturali hanno reso l’ufficio postale un nuovo punto di riferimento per i cittadini che potranno così usufruire anche dei servizi della pubblica amministrazione. Per la nostra azienda è un ulteriore importante traguardo raggiunto sul territorio” – ha dichiarato Roberta Chiesurin, direttrice della filiale Palermo 1 di Poste Italiane.

Per i cittadini di Balestrate cambia quindi il modo di vivere il proprio ufficio postale. Nell’ambito degli interventi, infatti, è stata realizzata una completa riorganizzazione degli spazi interni, con particolare attenzione al miglioramento del confort facilitando l’accesso agli sportelli con altezze ribassate per le postazioni, una delle quali dotata di due sedute. Operativo anche un totem in un’area self, grazie al quale i clienti possono autenticarsi autonomamente con carta d’identità elettronica o spid e stampare i diversi certificati della Pubblica Amministrazione.

Nell’ufficio postale di via San Giovanni Bosco sono disponibili i servizi “INPS” per i pensionati, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i certificati di stato civile e anagrafici del circuito ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. In futuro saranno attivati altri servizi come, ad esempio, la possibilità di richiedere il passaporto o la riemissione di codice fiscale.

Disponibile anche un ATM Postamat di ultima generazione, operativo 24h sette giorni su sette, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming per prevenire la clonazione delle carte di credito, lettore barcode per pagamento dei bollettini prestampati e operazioni di prelievo, interrogazione movimenti e ricariche previste. La rinnovata sede di Balestrate è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Com. Stam. + foto