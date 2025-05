Poste Italiane: cartolina, folder e annulli speciali per la tredicesima edizione di Etnacomics a Catania

Palermo – Si apre oggi la tredicesima edizione di Etnacomics e anche quest’anno Poste Italiane partecipa al grande evento di cultura pop del capoluogo etneo, in programma fino al 2 giugno a Catania.

Per l’occasione sono stati realizzati una cartolina e un folder da collezione, nonché dei servizi filatelici temporanei. Per il primo giorno, in particolare, sono previsti due bolli speciali, il primo con la dicitura “ETNA COMICS – POKÉMON – REGIONE DI GALAR”, dedicato all’ottava Regione Pokemon, protagonista dell’ultimo folder filatelico realizzato per l’occasione. Il secondo annullo speciale presenta la tradizionale dicitura “ETNA COMICS – 13° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, DEL GIOCO E DELLA CULTURA POP”, dedicato interamente alla grande manifestazione, ormai punto di riferimento imperdibile per appassionati e collezionisti.

Sulla cartolina filatelica di quest’anno, che riproduce il manifesto dell’evento, campeggia il maestro Franco Battiato, uno degli artisti siciliani in assoluto più amati, ritratto dell’artista sardo Igort.

Il materiale filatelico realizzato per questa tredicesima edizione di Etnacomics e molto altro dedicato al mondo del fumetto e dell’arte sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane, allestito all’interno del Centro Fieristico “Le Ciminiere” in viale Africa. A disposizione di ogni giorno per tutta la durata del Festival, dalle ore 10 alle 20, allestito all’interno del Centro Fieristico “Le Ciminiere” in viale Africa, dove sarà possibile timbrare le corrispondenze con lo speciale annullo per ogni singola giornata.

