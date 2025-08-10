Poste Italiane: Crotte di Castro, uno speciale annullo filatelico per la giornata giubilare per Maria Santissima del Suffragio

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane in Piazza Cavour. Roma – Poste Italiane, in occasione della Giornata Giubilare in onore di Maria Santissima del Suffragio, in programma a Grotte di Castro martedì 12 agosto, parteciperà con uno speciale annullo filatelico.

Il timbro figurato, richiesto dal Comitato festeggiamenti in Onore di Maria Santissima del Suffragio, sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane posizionato in Piazza Cavour, a Grotte di Castro, con orario 15 – 20. Presso la postazione saranno attivati il servizio di bollatura filatelica, di accettazione e invio della corrispondenza e saranno disponibili francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione, oltre all’annullo filatelico dedicato al Giubileo 2025.

L’annullo speciale, dopo l’evento, sarà depositato presso lo sportello filatelico di Viterbo, in via Ascenzi, 5, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei60 giornisuccessivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e nel resto del mondo. Trascorsi i termini sarà depositato presso il Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Roma.

