Poste Italiane: dal 1° settembre tutti gli uffici postali di Viterbo e provincia tornano disponibili con i consueti orari

Molto utilizzati durante il mese di agosto, in special modo nelle località turistiche della provincia, gli ATM Postamat per il prelievo dei contanti, il pagamento automatico dei bollettini e le ricariche telefoniche

Roma – Poste Italiane comunica che da giovedì 1° settembre, in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni, tutti gli uffici postali di Viterbo e provincia saranno di nuovo disponibili secondo i consueti orari di apertura al pubblico.

In particolare, a Viterbo città, anche le sedi di Viterbo Centro (via Ascenzi) e di Viterbo 1 (Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 9), i soli due uffici postali a doppio turno che per alcuni giorni di agosto sono stati aperti osservando una lieve temporanea rimodulazione oraria estiva, sono già operativi con il tradizionale orario continuato fino alle 19.05.

A Viterbo e provincia, nessuna interruzione estiva per i 63 ATM Postamat che hanno continuato a essere in funzione regolarmente sette giorni su sette, 24 ore su 24 e sono stati molto utilizzati, in special modo nelle località turistiche per i prelievi di denaro contante e per numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, le interrogazioni su saldo e lista movimenti.

L’Azienda ricorda che i principali servizi di Poste Italiane tradizionalmente offerti “in presenza”, sono disponibili online attraverso il sito poste.it, l’app “Ufficio Postale” e l’app “Banco Posta”, strumenti con i quali è possibile anche effettuare la prenotazione del proprio turno a sportello da remoto, scegliendo l’ufficio postale più vicino e l’orario dell’operazione a sportello più comoda in relazione alle proprie esigenze.

La prenotazione con ticket elettronico è possibile anche con WhatsApp: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le semplici indicazioni di un operatore virtuale di Poste Italiane.

Come di consueto per ogni primo del mese, a tutti coloro che riscuotono il rateo in contanti l’Azienda consiglia di recarsi in ufficio postale rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica strutturata per iniziale del cognome: dalla A alla C giovedì 1° settembre; dalla D alla K venerdì 2 settembre; dalla L alla P sabato mattina 3 settembre; dalla Q alla Z lunedì 5 settembre.

Per tutti i cittadini e in particolare per i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution, Poste Italiane ricorda la possibilità di effettuare prelievi di contante dai 63 ATM Postamat disponibili sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

Com. Stam.