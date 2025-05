Poste Italiane e Polizia Postale insieme a Palermo per la prevenzione delle frodi a sostegno dei cittadini

L’ufficio postale di Palermo Centro ospita l’iniziativa per accrescere la consapevolezza e la cultura sul tema

Palermo – Dopo il primo appuntamento di oggi, domani venerdì 30 maggio dalle ore 10 alle 13, Poste Italiane e Polizia Postale si troveranno nuovamente insieme nell’ufficio postale di via Roma a Palermo, per accogliere i cittadini sul tema delle frodi tecnologiche e non solo. L’obiettivo dell’iniziativa, nell’ambito della loro storica collaborazione, è quello di sensibilizzare i partecipanti sulla prevenzione e il contrasto dei rischi delle frodi di cybersecurity, un fenomeno sempre più rilevante nell’ultimo periodo.

Questo progetto nasce dalla convinzione che per contrastare efficacemente gli attuali scenari di frode occorre rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione e ha visto l’azienda impegnata, in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Sicilia, in una attività di informazione più ravvicinata e diretta a supporto delle persone.

“In queste due giornate ci stiamo confrontando con cittadini su questo delicato tema, stiamo cercando di rispondere a tutte domande, spiegando cosa fare e soprattutto cosa non fare per proteggersi dalle frodi. L’informazione e la consapevolezza, a tutte le età, sono infatti il vero scudo per un efficace contrasto a questi fenomeni” – dichiara il responsabile Fraud Management Sicilia Poste Italiane Rudy Raniolo.

Nella sede postale di Palermo Centro i clienti possono così informarsi sulle diverse tipologie di frodi, sempre più spesso attuate con tecniche miste (phishing, smishing e vishing) e di Social Engineering – sfruttando informazioni carpite con diverse tecniche di manipolazione psicologica della vittima e di conseguenza la necessaria adozione di ‘best practices’ nell’ambito della prevenzione. Un esempio su tutti la corretta custodia delle credenziali di accesso e dei codici dispositivi volta a ridurre i rischi dovuti ad attività criminali finanziarie e informatiche per garantire un alto livello di sicurezza necessario sia per gli acquisti e-commerce sia per l’accesso a servizi online.

