Poste Italiane Emissione francobolli dedicati agli Archivi di Stato

Poste Italiane comunica che oggi 24 novembre 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicati agli Archivi di Stato, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,35€ Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari per ogni francobollo. Foglio: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti a cura di Maria Carmela Perrini per Archivio di Stato di Roma e Emanuela L’Abate per Archivio di Stato Napoli.

Le vignette raffigurano rispettivamente, il complesso di sant’Ivo alla Sapienza, sede dell’Archivio di Stato di Roma, e una pagina miniata del Codice di Santa Marta, custodito presso l’Archivi di Stato di Napoli, che mostra la figura di Santa Marta vestita d’azzurro con mantello rosso e il capo coperto da velo, con alle spalle la Tarasca, il mostro che ha sconfitto.

Completano il francobollo le legende “ARCHIVI DI STATO”, “ARCHIVIO DI STATO DI ROMA”, “COMPLESSO DI SANT’IVO ALLA SAPIENZA”, ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI” e “CODICE DI SANTA MARTA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

E’ disponibile una cartella filatelica unica con i due francobolli, le quartine, le cartoline annullate e affrancate, le buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

l francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

