Poste Italiane. Emissione francobolli Natale e Fondo di Garanzia per le PMI

Poste Italiane comunica che oggi 2 dicembre 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “

le eccellenze del patrimonio culturale italiano” dedicati al Natale e al Santo Natale: presepe in terracotta – Maranola di Formia (XVI secolo), relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,35€ per ciascun francobollo.Tiratura: Natale, duecentocinquantamiladodici esemplari, Santo Natale: presepe in terracotta – Maranola di Formia (XVI secolo), duecentocinquantamilaventi esemplari.Foglio: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti:

Natale: Glenda Alla – Scuola dell’Arte della Medaglia – S.A.M;

Santo Natale: presepe in terracotta – Maranola di Formia (XVI), a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Vignette:

per il francobollo del Natale la vignetta raffigura una caratteristica sfera di vetro con neve natalizia, con all’interno Babbo Natale affiancato a una renna;

per il francobollo del Santo Natale la vignetta raffigura il presepe in terracotta di Maranola, risalente al XVI secolo ed esposto nella Chiesa Santa Maria ad Martyres di Maranola, frazione di Formia. Questo capolavoro si distingue come un’eccellenza del patrimonio cultuale italiano, racchiudendo nelle sue figure la memoria di una tradizione secolare.

Completano i francobolli le rispettive legende “BUON NATALE”, “SANTO NATALE”, “MARANOLA DI FORMIA”, “PRESEPE IN TERRACOTTA” e “XVI SECOLO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma per il francobollo del Natale, e presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Maranola (LT) per il francobollo del Santo Natale.

Sono state realizzate due cartelle filateliche contenenti il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Poste Italiane comunica che oggi 2 dicembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicato al Fondo di Garanzia per le PMI, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Fabio Abbati

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, alcuni lavoratori rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti, pilastri dell’economia nazionale, a cui si rivolge il Fondo di Garanzia per le PMI, strumento al servizio della crescita, dell’innovazione ed ella competitività del tessuto produttivo italiano. Sullo sfondo, una freccia direzionale in crescita e, a sinistra, un ingranaggio, simbolo universale del lavoro, del progresso e della produttività.

Completano il francobollo la legenda “FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DAL 2000”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

