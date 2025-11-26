Poste Italiane Emissione francobolli “Vittoria di Luna Rossa della Women’s America’s Cup e della Youth America’s Cup”

Poste Italiane comunica che oggi 26 novembre 2025 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicati alla vittoria di

Luna Rossa della Women’s America’s Cup e della Youth America’s Cup relativi al valore della tariffa B pari a 1.30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari per ogni francobollo.Foglio: quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti a cura di Matías Hermo.

Le vignette raffigurano l’imbarcazione “Luna Rossa”, vincitrice – con i team femminile e giovanile- della Women’s e della Youth America’s Cup che si sono svolte a Barcellona nel 2024 all’interno della 37° edizione di Coppa America. Il logo “Luna Rossa” chiude, in alto, entrambe le vignette.

Completano i francobolli le rispettive legende “VINCITRICE DELLA WOMEN’S AMERICA’S CUP” e “VINCITRICE DELLA YOUTH AMERICA’S CUP”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente i francobolli, le quartine, le cartoline affrancate ed annullate, le buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Com. Stam. + foto