Poste Italiane Emissione francobollo FederlegnoArredo

Poste Italiane comunica che oggi 17 settembre 2025 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicato a FederlegnoArredo, relativo al valore della tariffa B pari a 1.30€. Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Mauro Vincenzo Bubbico per FederlegnoArredo e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta raffigura, entro una composizione in grafica stilizzata, tre soggetti protagonisti del settore produttivo che lavorano il legno: l’imprenditore, archetipo che catalizza le dinamiche della filiera garantendone crescita e sviluppo; il progettista, con squadra; e l’artigiano, con un oggetto in legno dal volume dinamico, espressione di trasformazione e contemporaneità. Sullo sfondo, s’intravedono un globo terrestre e la sezione di un tronco d’albero.

Completano il francobollo le legende “FEDERLEGNOARREDO” e “DAL 1945”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma.

È stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

Com. Stam. + foto