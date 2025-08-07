Poste Italiane: installati i primi locker a Bagheria. Cresce la rete di Locker-Italia in provincia di Palermo

Consegna e ritiro pacchi in autonomia dai primi armadietti automatici bagheresi, migliora la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce.

Palermo – Si registrano già pacchi in partenza e in arrivo dai due nuovi locker installati a Bagheria, i primi per la cittadina dell’hinterland del capoluogo e si amplia così l’offerta dei punti di ritiro e consegna in provincia di Palermo.

In risposta alla sempre più diffusa esigenza di flessibilità e praticità, cresce dunque la rete di Locker Italia, la Joint Venture per l’ecommerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

Parte di un programma di ulteriori installazioni sul territorio, i due nuovi armadietti automatici si trovano all’interno di un Punto Poste in via Passo del Carretto 91 e in via Capitano Emanuele Basile, nello spazio antistante l’ufficio postale di Bagheria, quest’ultimo è inoltre disponibile h24 tutti i giorni della settimana.

Cresce dunque la rete di locker in provincia di Palermo, che arriva così19 installazioni. E grazie alla loro capillarità e tecnologia migliorano ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I moderni e tecnologi armadietti automatizzati funzionano in modalità self, sono facili da utilizzare grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e sono collocati in modo strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. Scegliendo in autonomia luogo e orario, l’attività di spedizione e ricezione di un pacco può entrare così nell’itinerario quotidiano, consentendo di ottimizzare gli spostamenti. I nuovi locker bagheresi fanno oggi parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.

Per ritirare in un locker basta inserire il codice oppure scansionare il qr-code ricevuti via sms/email. Per la spedizione, invece, basterà passare sul lettore il codice a barre o inserire il codice della lettera di vettura per l’apertura della cella corrispondente e l’inserimento del pacco.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare così la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’ecommerce con particolare attenzione alla sostenibilità.

