Poste Italiane: Natale 2025, presentata la nuova edizione del progetto siciliano Ri-giochi@mo

Palermo – Prende il via ufficialmente anche quest’anno, in occasione delle prossime festività natalizie, il progetto di solidarietà e sostenibilità Ri-Giochi@mo.

L’edizione 2025 dell’iniziativa, che dona nuova vita ai giocattoli usati attraverso il gesto del dono destinato a bambini meno fortunati, è stata presentata stamani presso la sala monumentale del palazzo delle Poste di Palermo. Sono intervenuti all’incontro i rappresentanti dell’Uno@unoideatrice del progetto, la CRI di Caltanissetta che offre il proprio contributo operativo, e Poste Italiane che mette a disposizione il supporto logistico.

Quest’anno, dal 9 al 18 dicembre, saranno i piccoli studenti delle scuole primarie di cinque diverse province siciliane a contribuire con la propria generosità alla riuscita dell’iniziativa, con l’obiettivo di raccogliere sempre più doni speciali destinati ad altrettanti bambini.

I portalettere di Poste Italiane si occuperanno in particolare della raccolta durante un evento natalizio, in occasione del quale saranno consegnate e lette le consuete missive scritte a mano e destinate al Polo Nord.

Nella precedente edizione, grazie all’apporto delle scuole coinvolte, sono stati donati oltre 10mila giocattoli.

Per il 2025, alle iniziative di raccolta presso gli istituti scolastici aderenti tra Palermo, Catania, Messina, Comiso (RG) per il primo anno e Caltanissetta, sempre nel Nisseno il progetto inaugura una nuova fase pilota attraverso l’istallazione di 25 contenitori Ecoplast per una raccolta di giocattoli permanente, consentendo di testare e costruire un impegno educativo che dura tutto l’anno. I piccoli studenti dei plessi coinvolti nel progetto avranno così la possibilità di donare in qualsiasi momento un proprio gioco ancora in ottimo stato alimentando un circolo virtuoso lungo l’intero anno scolastico.

“Ri-Giochi@mo nasce da un’idea semplice: trasformare un gesto di gentilezza in un dono che genera valore sociale. Ogni giocattolo che torna a nuova vita racconta una storia di attenzione verso l’altro e ci ricorda che la solidarietà può essere concreta, misurabile e soprattutto condivisa. Giunto alla sua decima edizione, Ri-Giochi@mo è diventato nel tempo un modello, un appuntamento atteso dai più piccoli e una rete di alleanze che cresce. Siamo grati a tutte le scuole siciliane che partecipano con entusiasmo e ai partner che rendono possibile questa iniziativa, perché insieme stiamo costruendo un Natale che continua ben oltre le feste”, ha dichiarato Giuseppe Cannavò, ideatore di Ri-Giochi@mo.

“Infondere la cultura del dono e prevenire la dismissione di giocattoli ancora utilizzabili nell’ambiente sono attività che rientrano a pieno tra gli obiettivi strategici della CRI. L’iniziativa, finanziata anche dalla Regione Sicilia assessorato alla Famiglia in collaborazione con Poste Italiane ed Uno@uno, rappresenta un appuntamento fisso ed imprescindibile da parte di centinaia di bambini tra chi attende con gioia l’occasione di donare e chi dall’altro lato attende di ricevere un dono dalle mani della Croce Rossa Italiana. Una iniziativa lodevole per la quale ringrazio vivamente tutti i partner che ci collaborano in questa azione corale di solidarietà” ha dichiarato la presidente Croce Rossa Italiana Caltanissetta, Santina Sonia Bognanni.

“Anche quest’anno i nostri alunni hanno accolto con grande entusiasmo la partecipazione ad un progetto di solidarietà che per noi rappresenta un grande valore aggiunto. Hanno dimostrato una profonda consapevolezza, ogni giocattolo è stato donato come una parte di sé ed è per noi motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Sabrina Vermi, vicepreside dell’ICS Rita Borsellino di Palermo.

“I sacchi che nei prossimi giorni saranno raccolti dai nostri colleghi portalettere presso le scuole siciliane contengono il carico più prezioso dell’anno. Il supporto logistico al progetto Ri-Giochi@mo è per Poste Italiane un’occasione per sostenere iniziative di valore solidale, mettendo a disposizione la nostra capillarità sul territorio. Un contributo che alimenta una rete di solidarietà alla quale contribuiamo con entusiasmo in un clima di spirito natalizio”, ha dichiarato per Poste Italiane Fabio Davì, responsabile Gestione Operativa settore Logistica Sicilia.

Com. Stam. + foto