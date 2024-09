Poste Italiane: nella Tuscia una cartolina puzzle per far recapitare dal portalettere i messaggi di auguri ai Nonni nella giornata speciale loro dedicata

Le iniziative filateliche per la Festa dei Nonni di mercoledì 2 ottobrePoste Italiane: nella Tuscia una cartolina puzzle per far recapitare dal portalettere i messaggi di auguri ai nonni nella giornata speciale loro dedicata

Con le cartoline si scrive il messaggio, si scompone il puzzle e si spediscono le singole tessere in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’auguri.

Disponibili nei due uffici postali con sportello filatelico di Viterbo Centro e Tarquinia

Roma, 30 settembre 2024 – Poste Italiane festeggia la festa dei nonni, in calendario mercoledì 2 ottobre, con una serie di iniziative filateliche dedicate.

In un mondo sempre più digitale, infatti, Poste Italiane vuole sottolineare l’importanza di una figura, quella dei nonni appunto, portatori di conoscenza ed esperienza, offrendo la possibilità in particolare alle giovani generazioni di inviare un affettuoso messaggio di auguri in modo tradizionale, utilizzando una delle due cartoline dedicate e affidando il compito per il recapito a domicilio al portalettere.

Una cartolina è in formato standard mentre l’altra è stata realizzata come un vero e proprio puzzle che consente di scrivere un testo, dividere la cartolina in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. I nonni destinatari dovranno ricomporre il semplice puzzle e scoprire così il messaggio d’auguri.

Nella Tuscia le due cartoline sono disponibili nei due uffici postali con sportello filatelico di Viterbo centro (via Ascenzi) e Tarquinia (via Tarconte), oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e sul sito poste.it.

Negli stessi Spazio Filatelia fino a venerdì 4 ottobre, gli appassionati e i collezionisti, potranno timbrare le corrispondenze utilizzando gli annulli speciali dedicati all’iniziativa.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.