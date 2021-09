Da oggi prenotazione del turno allo sportello possibile con WhatsApp, l’APP “Ufficio Postale” e dal sito poste.it

Roma – Novità per i clienti dell’ufficio postale di Morlupo. Da oggi, presso la sede di Piazza Armando Diaz, 19, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp, l’App “Ufficio Postale” dal proprio cellulare o tablet, e sul sito web poste.it, grazie al nuovo Gestore delle Attese “Light” installato nei giorni scorsi, un innovativo totem touch screen, dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico.

Il nuovo servizio consente di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità e la prenotazione del proprio turno da remoto per lo svolgimento di tutte le operazioni postali e finanziarie, oltre che per la richiesta dello Spid.

Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. A quel punto basterà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Accettato l’appuntamento, il cittadino riceverà un codice di prenotazione, da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale.

Per prenotare l’operazione con l’App “Ufficio Postale”, è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet, selezionare il giorno corrente o quello successivo e scegliere l’orario preferito per svolgere l’operazione. L’applicazione permette di individuare su una mappa interattiva gli uffici postali più vicini, verificarne gli orari di apertura e prenotare il proprio turno ottenendo un ticket digitale da mostrare al lettore una volta arrivati in ufficio postale, dove un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

La prenotazione del proprio turno allo sportello, per tutte le operazioni postali e finanziarie e la richiesta dello Spid, è possibile anche dal proprio PC attraverso il sito web www.poste.it.



Poste Italiane ricorda che la sede di Morlupo è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

com. Stam.