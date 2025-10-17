Poste Italiane: nuova luce per Corleone per la prima volta sotto i riflettori de “Le Vie dei Tesori”

La “città delle 100 chiese” apre le porte alla manifestazione e racconta luoghi, monumenti e impegno civico fino al 26 ottobre.

Palermo -In uno scatto il portalettere corleonese Antonino Crapa mostra sullo sfondo l’ex Monastero del Santissimo Salvatore che giornalmente ha il privilegio di ammirare durante il giro di consegne. Il convento di origine medievale è uno dei luoghi oggi accessibili ai visitatori anche nei suoi spazi interni grazie a Le Vie Tesori, la manifestazione che a Corleone dallo scorso sabato e fino al 26 ottobre apre 8 luoghi, mette a disposizione due esperienze locali e propone altrettante passeggiate alla scoperta di un territorio unico.

Il comune del Palermitano è per la prima volta tra le mete protagoniste dell’iniziativa e si affianca per l’edizione di quest’anno ad altre 15 città siciliane che stanno svelando siti di pregio e d’interesse dei rispettivi territori. Corleone apre così le porte ai suoi numerosi edifici sacri, ma il cartellone delle proposte racconta anche l’impegno civico sul territorio, tra il Laboratorio della legalità intitolato a Paolo Borsellino e la visita al CIDMA – “Centro di documentazione sulla mafia e sul movimento antimafia”.

Il 54enne postino di Poste Italiane lavora nella sua Corleone da 17 anni e ne conosce ogni scorcio. “Spesso per i turisti rappresento una sorta di ufficio informazioni mobile – afferma divertito –, tra richieste di direzioni da percorrere, posti in cui mangiare e consigli sui monumenti da visitare”. Per Antonino l’ex Monastero del Santissimo Salvatore è tra i luoghi irrinunciabili per chi vuole apprezzare le bellezze della sua città. “Eppure – prosegue – mi rammarica doverlo elencare tra i siti di maggior pregio chiusi al pubblico, eccetto che per eventi e celebrazioni speciali. Le Vie dei Tesori è un’occasione per far conoscere la bellezza che si cela oltre la sua splendida facciata”.

Il festival racconta e mette in rete il patrimonio artistico, architettonico e culturale della Sicilia. Il supporto di Poste Italiane al progetto rientra nel più ampio piano di interventi dell’azienda a sostegno di iniziative territoriali di valore culturale, sociale e ambientale.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa è disponibile il sito https://www.leviedeitesori.com/.

