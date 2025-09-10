Poste Italiane: Palermo Comic Convention, annullo filatelico per la x edizione

Palermo – Parte domani e si concluderà domenica 14 settembre Palermo Comic Convention, festival di fumetti, giochi e cultura pop che giunge quest’anno alla sua decima edizione. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “X EDIZIONE” e in vignetta il logo “Palermo Comic Convention”, richiesto dalla Sun Rising Srls.

Da domani e per tutta la durata della manifestazione sarà possibile timbrare con l’annullo speciale – ogni giorno con la data corrente – le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane presente all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. Lo stand allestito negli spazi di via Paolo Gigli sarà disponibile per curiosi e appassionati ogni giorno dalle 10 alle 20 con il materiale filatelico dedicato al mondo del fumetto italiano ed internazionale.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Palermo 1.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

