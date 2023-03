Grande contributo dei “numeri” del Viterbese per il conseguimento di importanti riconoscimenti ottenuti dall’Azienda nelle politiche di gestione risorse umane

Poste italiane: parità di genere, negli uffici postali di Viterbo e provincia le donne sono il 66% del personale Su 84 uffici postali 24 completamente al femminile Valeria Fidenzi, direttrice nell’ufficio postale di Tuscania, descrive la sua esperienza di donna lavoratrice

Roma, 6 marzo 2023 – Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’ anche a Viterbo e provincia. La quota di dipendenti donna negli uffici postali è del 66% e sono 24 su 84 gli uffici postali completamente al femminile, in tutta la provincia.

Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico. La presenza femminile nella provincia di Viterbo ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.

Tra gli uffici postali in cui prevalgono le quote rosa, nella Filiale Viterbo di Poste Italiane, c’è la sede di Tuscania, la cui direttrice Valeria Fidenzi, di 40 anni, una laurea Magistrale in mediazione linguistica per le istituzioni imprese e commercio presso l’Università di Viterbo. “Mi sento molto fortunata a far parte di un’Azienda che fa della parità di genere uno dei suoi baluardi. Che ci permette inoltre di rendere la nostra vita lavorativa un percorso in continua crescita, con soddisfazioni che hanno ripagato, negli anni, tutti gli sforzi messi in campo.”

“Lavorare con le donne – continua la direttrice – è semplice perché non è necessario parlare, ci si capisce al volo e come fanno tutte le donne è importante l’organizzazione nella gestione delle attività. Iniziamo e terminiamo la giornata lavorativa tutte assieme; come un vero team e ci impegniamo in egual modo. Anche nei momenti di maggiore difficoltà facciamo sempre fronte comune. Ma anche con i due uomini che fanno parte della squadra abbiamo creato un bellissimo gruppo affiatato, fatto di complicità e collaborazione.

Anche nel 2023 e per il quarto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane, attraverso parametri quali la selezione, la gestione, lo sviluppo, la comunicazione interna, la formazione, il welfare aziendale, oltre alle politiche di diversity & inclusion.

Nel 2022 l’Azienda ha ricevuto inoltre la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini oltre a prestigiosi riconoscimenti internazionali come la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.

