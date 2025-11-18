Poste Italiane: presentato il rinnovato ufficio “Polis” a Torretta

Nella sede di via Pio XII sarà possibile richiedere anche i certificati INPS e anagrafici. Palermo – È stato presentato oggi l’ufficio postale di Torretta in via Pio XII, rinnovato nell’ambito del progetto Polis, alla presenza del sindaco Damiano Scalici e dei rappresentati aziendali.

Polis è l’iniziativa di Poste Italiane che coinvolge 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti su tutto il territorio nazionale e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

Salgono così a quota 58 in provincia di Palermo gli interventi completati su altrettante sedi del territorio per donare maggior confort e accoglienza ai cittadini. Nel Palermitano a oggi oltre il 75% degli uffici Polis ha ultimato infatti i lavori di ammodernamento.

Per i residenti di Torretta cambia dunque il modo di vivere il proprio ufficio postale. Nell’ambito degli interventi, infatti, è stata realizzata una riorganizzazione degli spazi interni, con particolare attenzione al miglioramento del confort facilitando l’accesso agli sportelli con altezze ribassate per le due postazioni, una delle quali dotata di sedute. Installato Sarà operativo a breve anche un totem già installato in un’area self, grazie al quale i clienti potranno autenticarsi autonomamente con carta d’identità elettronica o spid e stampare i diversi certificati della Pubblica Amministrazione.

Per i circa 4.400 abitanti del comune del Palermitano, presso l’ufficio postale di via Pio XII sono già disponibili i servizi “INPS” per i pensionati, quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i certificati di stato civile e anagrafici del circuito ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

“Per Torretta l’ufficio postale è un punto di riferimento fondamentale per la comunità e per lo sviluppo della vita economica. Esprimo grande soddisfazione per questi interventi di ammodernamento che avvicinano i nostri cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e ringrazio Poste Italiane per l’impegno profuso e la vicinanza al nostro territorio” – ha dichiarato il sindaco Damiano Scalici.

“I lavori strutturali nella sede di via Pio XII restituiscono un ufficio postale rinnovato, in cui i clienti potranno usufruire anche di nuovi servizi. Per la nostra azienda è un ulteriore importante traguardo raggiunto sul territorio a sostegno dei piccoli centri” – ha dichiarato la responsabile della filiale Palermo 1 di Poste Italiane, Roberta Chiesurin.

La sede di Torretta è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 ed è dotata di un ATM Postamat attivo h24 sette giorni su sette per prelievi, ricariche interrogazioni movimenti e le altre operazioni previste.

Com. Stam. + foto