Poste Italiane: Roccapalumba e San Mauro Castelverde al via i lavori del progetto “Polis” negli uffici postali

Palermo – Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde saranno oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

In entrambe le cittadine, la continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato a Roccapalumba in via Roma e a San Mauro Castelverde in corso Umberto I. Entrambe le sedi provvisorie saranno operative dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Gli uffici postali dei due piccoli centri del Palermitano infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nelle sedi di via Labruzzo a Roccapalumba e piano San Mauro a San Mauro Castelverde i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine novembre, gli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde torneranno disponibili per i cittadini con i consueti orari.