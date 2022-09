Poste Italiane: Valentano lavori per l’ufficio postale di via Garibaldi

Servizi garantiti presso la sede di Ischia di Castro con uno sportello dedicato. Roma – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Valentano, in Via Garibaldi, 6, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi. Tra le opere è prevista la realizzazione di una sala consulenza.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da oggi lunedì 5 settembre l’ufficio postale di Via Garibaldi non sarà operativo.

Poste Italiane, per limitare i disagi, ha predisposto il potenziamento della sede di Ischia di Castro, in Viale Caduti Sul Lavoro, 3, con uno sportello dedicato alla clientela di Valentano, per tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

La riapertura dell’ufficio Postale di Valentano è prevista per venerdì 16 settembre.

Com. Stam.