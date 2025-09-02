Posti per 105 laureatə al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Scadenza Ravvicinata

E’ on line l’avviso pubblico con aggiornamenti e riapertura dei termini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che punta a coprire 105 posti – per personale non dirigenziale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità.

Per presentare la domanda, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorrono:

laurea conseguita al termine di un corso universitario di durata almeno triennale;

pluriennale esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche;

ottimo livello di conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);

almeno un titolo di studio post laurea.

Ci si può candidare fino all’11 agosto 2025. Per inviare la domanda di ammissione dal sito InPa clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani