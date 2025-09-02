Posti per 105 laureatə al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Scadenza Ravvicinata

E’ on line l’avviso pubblico con aggiornamenti e riapertura dei termini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che punta a coprire 105 posti – per personale non dirigenziale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità.
Per presentare la domanda, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorrono:
- laurea conseguita al termine di un corso universitario di durata almeno triennale;
- pluriennale esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche;
- ottimo livello di conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);
- almeno un titolo di studio post laurea.
Ci si può candidare fino all’11 agosto 2025. Per inviare la domanda di ammissione dal sito InPa clicca qui
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani
