Posti per 105 laureatə al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Scadenza Ravvicinata

E’ on line l’avviso pubblico con aggiornamenti e riapertura dei termini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che punta a coprire 105  posti  – per  personale non dirigenziale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità.

Per presentare la domanda, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorrono:

  • laurea conseguita al termine di un corso universitario di durata almeno triennale;
  • pluriennale esperienza lavorativa presso amministrazioni pubbliche;
  • ottimo livello di conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);
  • almeno un titolo di studio post laurea.

Ci si può candidare fino all’11 agosto 2025. Per inviare la domanda di ammissione dal sito InPa clicca qui

