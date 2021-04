Preservare e garantire la cura del verde lungo l’intera via Sassari. Un obiettivo per cui amministrazione comunale e III municipio di Catania collaborano attivamente. “

Da via Fimia a piazza Roma, da Parco Falcone fino al Vulcania- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- il lavoro per garantire un territorio sicuro e decoroso è rilevante. Oggi le segnalazioni dei cittadini si concentrano su via Sassari dove, all’interno e all’esterno della scuola Dante Aligheri, ci sono degli alberi d’alto fusto che vanno assolutamente potati. Alleggerire il fogliame, con tutti gli accorgimenti del caso, per evitare che con le prossime ondate di forte vento si crei l’effetto “vela” con il rischio che un ramo possa spezzarsi. Uno scenario- prosegue Ferrare- che va scongiurato in tutti i modi visto che le conseguenze sarebbero facilmente immaginabili per chiunque”. L’obiettivo del III municipio di Catania è quello di operare sugli aspetti della vita quotidiana che, in questo momento di emergenza da Covid-19, sono passati in secondo piano per operazioni sociali più urgenti. “Con l’arrivo dell’estate- conclude il presidente del III municipio di Catania- riprenderà, seppur con i distanziamenti sociali previsti, la vita aggregativa nei parchi cittadini. Questo ci impone una serie di attività manutentive legate al progetto di cittadinanza partecipata che stiamo portando avanti da anni”.

Paolo Ferrara, presidente III municipio Catania

Com. Stam.