Potenziamento servizi sociali, asili nido e trasporto alunni disabili oltre 400 partecipanti all’incontro organizzato dall’Anci Sicilia

Oltre 400 amministratori, funzionari, dipendenti comunali e assistenti sociali hanno preso parte, questa mattina, all’incontro “Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2023. Sociale, asili nido, trasporto scolastico studenti con disabilità”.

Il corso è stato organizzato dall’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL, per illustrare il monitoraggio sullo sviluppo e potenziamento dei servizi di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per effetto delle maggiori risorse assegnate con l’apposito Fondo 2023 in base al Decreto 24 agosto 2023.

“Per quanto riguarda il metodo di spesa sui LEP (Livelli di prestazione essenziali) la Sicilia si sta muovendo abbastanza bene, il rapporto diretto tra Governo e singoli comuni funziona.

È noto, invece, come le risorse destinate ai 55 distretti socio-sanitari, negli ultimi anni, non siano state, in gran parte, programmate, impegnate, spese e rendicontate. Inoltre, quello che ci preoccupa ulteriormente è legato allo stop dei trasferimenti del PAC-Infanzia che avverrà il 30 giugno del 2024. Ciò comporterà la necessità di chiedere ulteriori risorse per gli asili nido”.

Questo il commento di Paolo Amenta, presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, che questa mattina, insieme con il segretario generale Mario Emanuele Alvano, ha introdotto i lavori del webinar.

Per facilitare gli adempimenti connessi a questi aumenti di risorse, IFEL ha inserito, nel servizio online Obiettivi in Comune, un apposito sistema di compilazione assistita per aiutare i comuni a descrivere il livello dei servizi offerti, nonché l’utilizzo delle risorse assegnate.

I relatori: Andrea Ferri, responsabile finanza locale ANCI-IFEL; Nicoletta Barabaschi e Claudia Peiti, referenti ricerche ed esperte IFEL; Danilo Ballanti, esperto IFEL.

