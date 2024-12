Povertà educativa: Save the Children a Roma, il convegno “Nuovi approcci per promuovere aspirazioni e passioni di bambini, bambine e adolescenti”

Presentazione dei risultati del progetto DOTi, realizzato grazie al contributo dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per sostenere i percorsi formativi di bambine, bambini e adolescenti

Lunedì 9 dicembre, a Roma, Save the Children insieme all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai organizza il convegno “Nuovi approcci per promuovere aspirazioni e passioni di bambini, bambine e adolescenti”.

Nel corso dell’evento, che sarà l’occasione per riflettere sull’impatto della povertà economica e sociale sullo sviluppo e il benessere di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, verranno presentati i risultati del progetto “DOTi: Diritti e Opportunità per Tutte e tutti” di Save the Children finanziato con l’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Attraverso le doti, il progetto sostiene percorsi educativi per bambini, bambine e adolescenti tra i 6 e i 17 anni che si trovano in condizioni di povertà e a rischio di esclusione sociale, con l’obiettivo di consentire loro di sviluppare passioni e aspirazioni, coltivare i propri talenti e immaginare, progettare e costruire il proprio futuro in modo libero e consapevole attraverso il sostegno per attività sportive, artistiche, corsi di lingua, informatica, la partecipazione a centri estivi, laboratori e altre attività.

A partire dall’esperienza del progetto DOTi, il convegno sarà l’occasione per presentare i risultati e condividere, insieme a esperti del mondo dell’educazione, strategie e sviluppi per potenziare gli interventi a sostegno di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di fragilità socioeconomica e promuovere un impegno condiviso sul contrasto alla povertà educativa.

Il convegno “Nuovi approcci per promuovere aspirazioni e passioni di bambini, bambine e adolescenti” si svolgerà lunedì 9 dicembre, alle ore 14, all’Università di Roma Tre, via Principe Amedeo 182 B, Aula 11 Polo didattico della Facoltà di Scienze della Formazione.

Parteciperanno, tra gli altri: Paola Perucchi, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre; Lavinia Bianchi, Professoressa dell’Università Roma Tre; Alessandra Casalbore, Professoressa dell’Università Roma Tre; Veronica Riccardi, Professoressa dell’Università Roma Tre; Albertina Petroni, Responsabile Programma Doti di Save the Children; Jasmina Cipriani, Responsabile giovani dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai; Luca Salmieri, Professore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università La Sapienza; Franco Lorenzoni, maestro e fondatore della Casa-laboratorio Cenci.