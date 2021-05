Si chiude con una vittoria e una sconfitta la prima giornata della Nazionale Femminile 3×3 al torneo Preolimpico di Graz.

All’esordio le Azzurre sono state battute dalla Spagna 21-20 al termine di una partita straordinariamente bella ed equilibrata, con le due squadre a rincorrersi e superarsi a suon di triple. Alla fine l’ha spuntata la Spagna col piazzato di Cuevas, dopo che la squadra di Andrea Capobianco aveva sprecato un paio di “match-point” per chiudere il conto in anticipo.

Nel secondo impegno le Azzurre hanno superato Cina Taipei 21-14, prendendo la testa nei primi minuti e poi controllando il ritorno delle asiatiche senza grandi problemi. Vittoria importante e 21 punti segnati per l’Italia, dato da non sottovalutare perché per il passaggio del turno, visti gli altri risultati del girone che hanno determinato un incredibile equilibrio, il goal average potrebbe rivelarsi decisivo.

Domani giorno di riposo, venerdì si torna in campo con Svizzera e Austria. Fondamentale vincere entrambi le partite per chiudere il girone D nei primi due posti e incrociare probabilmente una tra Giappone e Australia.

Sarà possibile vedere tutte le partite sul canale YouTube di FIBA3x3.

Alla fase finale del 30 maggio accedono solo le prime due dei quattro gironi: in caso di passaggio del turno l’Italia incrocerebbe nei quarti di Finale le squadre del girone B, ovvero Iran, Giappone, Ucraina, Thailandia e Australia.

Ai Giochi Olimpici di Tokyo si qualificano le prime tre classificate del torneo di Graz.

Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il passaggio del turno, la squadra di Andrea Capobianco avrà una seconda possibilità all'”Universality Olympic Qualifying Tournament” che si giocherà a Debrecen (Ungheria) dal 4 al 6 giugno. In quell’occasione sarà in palio l’ultimo biglietto per Tokyo: in campo Italia, Ungheria, Giappone, Iran, Cina Taipei e Paesi Bassi.

FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament

26-30 maggio – Graz, Austria

La situazione

Italia-Spagna 20-21

Italia-Cina Taipei 21-14

Austria-Cina Taipei 21-15

Svizzera-Spagna 16-14

Austria-Svizzera 14-13

Girone D:

Austria 2-0; Svizzera 1-1; Spagna 1-1; Italia 1-1; Cina Taipei 0-2.

28 maggio

Italia-Svizzera (ore 17.25)

Italia-Austria (ore 19.05)

30 maggio

Fase finale

Le Azzurre

#3 Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna)

#4 Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa)

#5 Marcella Filippi (1985, 1.86, Panthers Roseto)

#14 Sara Madera (2000, 1.88, PF Broni 93)

Riserve:

#8 Giulia Rulli (1991, 1.85, PF Broni ’93)

#9 Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino di Lupari)

Lo Staff

Allenatore: Andrea Capobianco

Fisioterapista: Irene Munari

