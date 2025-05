Preavviso di momentanea sospensione dell’erogazione idrica per danno alla condotta primaria

Su richiesta dell’Amministrazione Grillo, rinviati i lavori di riparazione e riprogrammati per lunedì prossimo. Possibili disagi nel centro urbano e nel versante sud del territorio comunale di Marsala

Rinviati di una settimana i lavori alla rete idrica di Marsala. Su proposta dell’Amministrazione Grillo e con la condivisione della dirigente competente, è stata richiesta la riprogrammazione degli interventi al fine di dare un congruo preavviso alla cittadinanza. I lavori di riparazione della rete idrica passante su via Tunisi e in contrada Sinubio saranno così avviati lunedì prossimo – 19 maggio – con conseguente momentanea sospensione dell’erogazione dell’acqua per lo stretto necessario. Possibili disagi nel centro urbano e nel versante sud del territorio comunale.

Il deterioramento dello stato della condotta, costantemente monitorato dal Servizio Idrico Integrato, la settimana scorsa aveva manifestato un evidente peggioramento, rendendo necessario l’intervento. Questo, avrà una durata stimata in circa 48 ore e, al termine, l’erogazione dell’acqua riprenderà progressivamente fino al ritorno alla piena normalità.

Pertanto, si rende noto che a decorrere da lunedì 19 maggio – e per circa 48 ore – sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua per interventi di riparazione sulla condotta idrica primaria. I probabili disagi interesseranno il centro urbano e il versante sud del territorio. Si invita la cittadinanza a fare un uso parsimonioso delle riserve idriche per tutta la durata dell’intervento. Il Servizio Idrico comunale, laddove richiesto, assicurerà il servizio autobotti secondo ordine di priorità.

Intanto, sono stati avviati i propedeutici scavi in via Tunisi, in prossimità del punto di rottura delle condotta primaria. La stessa via, infatti, è stata chiusa al transito veicolare e pedonale fino al prossimo 22 maggio, con provvedimento della Polizia Municipale. In particolare, l’ordinanza dispone che i veicoli provenienti da contrada Ciancio hanno l’obbligo di svolta in via Regione Siciliana; quelli provenienti da via Catalfo sono obbligati a svoltare a sinistra sulla via Tunisi; infine, i veicoli provenienti da Piazza Caprera sono obbligati a svoltare a sinistra (supermercato Paghi Poco) per indirizzarsi su via Salemi.

