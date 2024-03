Precari comune di Palermo, la Uil: “Ancora tante risposte da dare”

Ieri pomeriggio la UIL-FPL , unitamente alle altre organizzazioni sindacali, ha partecipato all’incontro con l’Amministrazione Comunale per trattare le problematiche del personale.

Presenti all’ incontro l’Assessore al personale Dario Falzone, il Direttore dott. Eugenio Ceglia, il Vice Direttore dott. Sergio Maneri e la dott.ssa Ferrara, Dirigente del Settore Risorse Umane. È intervenuto anche il sindaco Roberto Lagalla.

“La UIL FPL ha rappresentato chiaramente – spiegano il segretario provinciale Ilioneo Martinez, la segretaria aziendale Rosalia La Mattina, i coordinatori area lavoratori part time Alessandro Castrogiovanni e Vincenzo Prestifilippo – tutte le criticità presenti all’interno dell’Amministrazione Comunale e la propria insoddisfazione per alcune risposte parziali che hanno lasciato fuori da soluzioni pronte o quantomeno prossime, una larga fetta dei lavoratori. In particolare, abbiamo chiesto il full time in tempi brevi per tutti i lavoratori, comprese le ex categorie A e B ribadendo ancora una volta la richiesta del buono pasto a 7 euro, che è stato infine accordato dall’amministrazione comunale. Abbiamo inoltre chiesto di portare avanti le progressioni di carriera, la riclassificazione del personale oltre a diverse altre specifiche settoriali.

Quanto al personale part-time, l’Amministrazione comunale ha esposto la propria volontà di procedere alla conversione in full time per le ex categorie C a giugno 2024, per le ex categorie A e B nel 2025 con due ore e nel giugno del 2026 con 4 ore. Di fatto un piccolo passo avanti ma rimaniamo insoddisfatti perchè il full time e’ stato solo anticipato di qualche mese, rispetto a quanto già previsto nel 2027.

Sulle progressioni giuridiche di carriera, al momento solo 191 unità sarebbero coinvolte, numero irrisorio rispetto ai 4700 dipendenti.

Una maggiore informazione su trattato in questo incontro ed eventuali iniziative anche di protesta sindacale, verranno dettagliate e votate democraticamente nella prossima assemblea dell’11 marzo”.

Com. Stam. UIL