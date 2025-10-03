Prefettura di Trapani: cabine di regia con ANAS e RFI Monitoraggio della realizzazione infrastrutture strategiche (PIS) ed insediamenti prioritari

Lo scorso 2 ottobre presso la Prefettura U.T.G. di Trapani, su convocazione del Prefetto Daniela Lupo, si sono riunite le cabine di regia previste dai protocolli di legalità per la“realizzazione delle infrastrutture per il ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, tratta Alcamo diramazione” e la “realizzazione dell’elettrificazione della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo”,

sottoscritti tra la Prefettura-U.T.G. di Trapani, il Commissario straordinario degli interventi nominato con DPCM del 16 aprile 2021, Ing. Filippo Palazzo, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., responsabile della realizzazione delle opere, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani e le organizzazioni sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL.

Alla riunione hanno partecipato tutti i soggetti sottoscrittori dei protocolli, i componenti del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.), un rappresentante del Nucleo Carabinieri Ispettorato Territoriale del lavoro di Trapani ed i delegati di ITALFERR S.p.A.

La linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, storicamente denominata “direttissima Trapani-Segesta-Alcamo-Palermo”, mette in collegamento Trapani con il capoluogo siciliano tramite la stazione di Alcamo Diramazione e, tramite il passante di Palermo, con la restante rete ferroviaria siciliana. I lavori di ripristino della linea ferroviaria interessano la tratta compresa tra Alcamo diramazione e Trapani per circa 47 km, chiusa nel 2013 per condizioni di degrado diffuso non più risolvibili con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Il progetto per l’elettrificazione della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo interesserà invece la tratta di circa 87 km da Trapani a Cinisi, dove già arriva la linea elettrificata da Palermo.

A seguire, si è tenuta la cabina di regia prevista dal protocollo di legalità per la “realizzazione del collegamento tra la S.S. n. 119 di Gibellina e la S.S. n. 113 Settentrionale Sicula – lavori di costruzione del collegamento viario esterno all’abitato di Alcamo”, sottoscritto il 16 gennaio 2024 tra la Prefettura-U.T.G. di Trapani, ANAS S.p.A. l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani e le organizzazioni sindacali di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL.

Le cabine di regia operanti presso la Prefettura-U.T.G. di Trapani effettuano un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo afferenti le opere oggetto dei protocolli di legalità che rientrano nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari inseriti nel Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS).

Lo strumento pattizio è finalizzato a prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel corso della realizzazione degli interventi, nonché per verificare la sicurezza e la regolarità sui luoghi di lavoro di questi importanti interventi infrastrutturali.

Tali protocolli infatti sono stati sottoscritti anche dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative che sono anche componenti dell’apposito “tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera”, coordinato da questa Prefettura.

Nel corso degli incontri, è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sono stati richiamati gli impegni discendenti dai protocolli di legalità volti a rafforzare l’azione di prevenzione contro i tentativi di indebita interferenza e di infiltrazione mafiosa.