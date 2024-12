Premialità ai dipendenti di Formula Ambiente. A Marsala quasi mille euro per ciascun  operatore,  consegnati nel corso degli auguri natalizi

La festa natalizia dedicata agli operatori di Formula Ambiente – che a Marsala gestisce il servizio di raccolta differenziata – è stata l’occasione per consegnare i buoni dal valore complessivo di 150mila euro ai 140 dipendenti della Società.

Grazie al loro duro ed importante lavoro, hanno reso la città più pulita e sostenibile, contribuendo a far risparmiare le casse comunali. Nel corso del 2023, infatti, il Comune di Marsala ha toccato la percentuale del 78% di raccolta differenziata. Ciò ha comportato un’economia di bilancio di circa 600mila euro grazie alla riduzione del conferimento in discarica di rsu. È stato prodotto un risparmio che – come da contratto di appalto – va suddivisa in parti uguali tra Comune e Formula Ambiente. La stessa, anche quest’anno, ha diviso la propria quota con le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda, consegnando quasi 1000 euro a ciascun operatore. Alla festa di auguri erano presenti anche il sindaco Massimo Grillo e il vicesindaco Giacomo Tumbarello: “La consegna di questi premi ha una duplice valenza. È un riconoscimento per chi, grazie al loro duro lavoro – unito al rispetto delle regole da parted dei cittadini – ha contribuito a mantenere la pulizia e il decoro della città; ma è anche un brillante risultato per Marsala che continua a primeggiare in Sicilia sia per la percentuale di raccolta dei rifiuti, sia per il suo impegno ambientale in tema di economia del riciclo”.

