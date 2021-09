Si è svolta a Palermo la 34esima edizione del Premio Agorà, lo storico riconoscimento nazionale fondato dal Club Dirigenti Marketing che premia le migliori campagne pubblicitarie.

La giornata di premiazione ha avuto luogo nelle eleganti sale di Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo, che ha concesso l’organizzazione dell’evento in presenza ma solo per uno stretto numero di invitati, nel rispetto delle norme anti Covid. Presenti alcuni dei delegati delle varie agenzie vincitrici che hanno ritirato il Premio, oltre agli storici membri del Club Dirigenti Marketing, fondatore dell’evento nel 1986.

Ad anticipare la lunga premiazione, una tavola rotonda incentrata sulla crisi e sul rilancio della pubblicità nel periodo del Coronavirus. “I dati del mercato della pubblicità hanno messo in luce una crescita del 25% degli investimenti pubblicitari rispetto al 2020, per cui nel 2021 si dovrebbe raggiungere una spesa di circa 10 miliardi in Italia, ovvero il 14% in più rispetto al 2019, periodo pre crisi. Numeri positivi dunque? Non proprio” ha detto il presidente del Premio Agorà Salvatore Limuti che ha condotto la tavola rotonda – Si è allargata infatti la base dei piccoli investitori con conseguente abbassamento della qualità della comunicazione pubblicitaria, cosa che finirà col rendere la pubblicità meno efficace”.

“Inoltre – ha spiegato il presidente – c’è un appiattimento sui temi ecologici e biologici oltre che l’eccessivo peso dato alla politica dei prezzi. Fattori questi che producono un polverone mediatico capace di rendere meno distinguibile l’identità delle marche, producendo il così detto “effetto marmellata” che penalizza l’efficacia della pubblicità”.

Ad aprire i lavori il dott. Antonino Salerno, presidente del Club Dirigenti Marketing, seguito dal dott. Salvatore Limuti, presidente del premio Agorà con l’intervento intitolato “I dati della crisi e dello sviluppo”. La parola è passata poi al dott. Stefano Del Frate, direttore generale di UNA, e il dott. Alberto Gange dell’associazione UNA. Infine, i saluti di Cettina Martorana, Assessore alle attività economiche del Comune di Palermo.



Venticinque i premi consegnati alle agenzie: 1 Agorà d’Oro, 6 Agorà d’Argento e 18 di Bronzo. L’Agorà d’Oro è stato assegnato dalla giuria nazionale – composta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, istituzioni e media patrocinanti e presieduta dal Presidente del Premio Salvatore Limuti – alla campagna sociale No Profit “Altromercato”. “Quest’edizione ha visto una diminuzione dell’aspetto creativo a vantaggio della componente razionale, che è un po’ il risultato di ciò che stiamo vivendo. In un mercato castigato dalla pandemia, siamo tutti portati a valorizzare la comunicazione etica e sociale ed ecco che si spiega il meritato Agorà d’Oro assegnato alla campagna di Altromercato tutta imperniata su questi valori”.

La 34esima edizione ha visto concorrere 108 campagne pubblicitarie, 12 in più della scorsa edizione. In occasione dell’edizione attuale, il Club Dirigenti Marketing ha dato vita a una piattaforma digitale per gestire le votazioni delle singole campagne. Ciò ha permesso ai componenti della Commissione di incontrarsi virtualmente in videoconferenza.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

ALTROMERCATO Autopromozione Regione Alto Adige si aggiudica 2 premi

AGORÀ D’ORO

CATEGORIA CAMPAGNE SOCIALI NO PROFIT

Cliente Altromercato Progetto «Consumi o scegli?? Altromercato»

AGORÀ D’ARGENTO

CATEGORIA PACKAGING – SEZIONE FOOD

Cliente Altromercato Progetto «Consumi o scegli?? Altromercato»

L’Agenzia 37 COMUNICAZIONE Regione Sardegna si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA COMUNICAZIONE INTEGRATA – SEZIONE FOOD

Cliente Ellusu Progetto “Segui il giallo Ellusu”

L’Agenzia ABSOLUTA Regione Lombardia si aggiudica

AGORÀ D’ARGENTO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE ECOMMERCE WEB

Cliente Edenred Progetto “Restart Digital Edenred”

L’Agenzia ALBAMEDIA Regione Sicilia si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA IMMAGINE AZIENDALE – Sezione Food

Cliente Mec Museo Ristorante Progetto “Mec Museo Ristorante”

L’Agenzia AREA ITALIA Regione Emilia-Romagna si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA COMUNICAZIONE INTEGRATA – SEZIONE NO FOOD

Cliente Tep Spa Progetto «Sul bus rispetta le regole»

L’Agenzia COO’EE ITALIA Regione Veneto si aggiudica 2 premi

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE SOCIAL MEDIA

Cliente VIP COOP Soc Agricola Progetto “La Saporeria Val Venosta”

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE WEB ADVERTISING

Cliente VIP COOP Soc Agricola Progetto “La Saporeria Val Venosta”

L’Agenzia COPIAINCOLLA Regione Lombardia si aggiudica 2 premi

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE WEB

Cliente International Food Srl Progetto “Terra e pane”

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE SOCIAL MEDIA

Cliente BISTEFANI Progetto “L’estetica social dei Krumiri Bistefani”

L’Agenzia EGO NEWCOM Regione Piemonte si aggiudica

AGORÀ D’ARGENTO

CATEGORIA PUBBLICITÀ TERRITORIO E COMUNITÀ

Cliente Langhe di Monferrato Progetto “Langhe Monferrato Roero, The Home of Buonvivere”

L’Agenzia FACHIRO STRATEGIC DESIGN Regione Lombardia si aggiudica 2 premi

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA CAMPAGNE SOCIALI NO PROFIT

Cliente Gruppo Tea Progetto “Premio Futuro Sostenibile”

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA EVENTI E SPONSORIZZAZIONI

Cliente Comune di Parma Progetto “Parma 2020”

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA PUBBLICITÀ TERRITORIO E COMUNITÀ

Cliente Comune di Parma Progetto Parma 2020

FIRRIATO DISTRIBUZIONE SRL Regione Sicilia si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA PACKAGING WINE – ETICHETTA CLASSICA

Cliente Firriato Progetto “Bayamore Bianco di Bianchi”

L’Agenzia FK DESIGN Regione Veneto si aggiudica 2 premi

AGORA’ DI BRONZO

CATEGORIA PACKAGING – SEZIONE FOOD

Cliente Fraccaro Progetto “Pasticceria Fraccaro”

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA IMMAGINE COORDINATA

Cliente Tomasoni Progetto “Caseificio Tomasoni”

L’ Agenzia GIANGO COMUNICAZIONE Regione Toscana si aggiudica 2 premi

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA AFFISSIONE – SEZIONE OUTDOOR

Cliente Siena Awards Progetto “Siena Awards”

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA STAMPA

Cliente Consorzio Vernaccia Progetto “Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano”

L’Agenzia GRUPPO ICAT Regione Veneto si aggiudica

AGORÀ D’ARGENTO

CATEGORIA INTERNET & MULTIMEDIA – SEZIONE SOCIAL MEDIA

Cliente Conserve Italia Progetto “Chi Yoga, fa bene”

L’Agenzia INSIDE COMUNICAZIONE Regione Veneto si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA EVENTI E SPONSORIZZAZIONI

Cliente Dkc Europe Srl Progetto “Dkc Battito”

L’Agenzia LORENZO MARINI GROUP Regione Lombardia si aggiudica

AGORÀ D’ARGENTO

CATEGORIA TV – SEZIONE FOOD

Cliente Tonno Mare Aperto Progetto “La Verità, Tonno Mare Aperto”

L’Agenzia SIDEBLOOM SRL Regione Toscana si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA PUBBLICITÀ TERRITORIO E COMUNITÀ

Cliente Camera di Commercio di Pisa Progetto “Pisa incline ai miracoli”

L’ Agenzia STUDIO FORWARD Regione Sicilia si aggiudica

AGORA’ D’ARGENTO

CATEGORIA IMMAGINE COORDINATA

Cliente Banca Sant’Angelo Progetto “Banca Sant’Angelo”

TIM HOUSE AGENCY Regione Lazio si aggiudica

AGORÀ DI BRONZO

CATEGORIA TV – SEZIONE NO FOOD

Cliente Tim Progetto “DISNEY+ CON TIMVISION, la scatola magica dei tuoi desideri”

