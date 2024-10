Premio Cambiamenti 2024, le startup della provincia di Trapani che andranno alla selezione regionale CNA Trapani premia il pensiero innovativo dei giovani

Sono tre le startup della provincia di Trapani in lizza per la selezione regionale del Premio Cambiamenti 2024, il concorso indetto dalla CNA volto a valorizzare il pensiero innovativo delle imprese italiane.

La Cna Trapani le ha premiate nel corso dell’incontro che il Segretario Francesco Cicala e la Presidenza provinciale rappresentata da Giuseppe Orlando- hanno organizzato con i giovani imprenditori della provincia, venerdì 25 ottobre presso il Parco degli Aromi Resort di Valderice.

Per la tappa dell’8 novembre ad Enna sono stati, in particolare, scelti: il progetto di ispezione con un drone per fare rilievi tecnici di edifici, terreni, pannelli fotovoltaici, ricerca e soccorso ideato dal ventitreenne Samuele Montalto; l’applicazione Feelers, un social che rivoluziona la scoperta e la condivisione di musica ed eventi locali, supportando gli artisti emergenti, ideato dai giovani Giacomo Brancaleone e Gianluca Coppola; l’applicazione dei marsalesi Stefano Rallo e Antonio Angileri denominata Enthemo, acronimo di Enjoy the moment, una piattaforma concepita come marketplace, dedicata agli organizzatori di eventi ed esperienze turistiche, in cui è possibile scoprire, acquistare e prenotare attività geolocalizzate facilitando l’incontro tra domanda e offerta.

“Siamo molto soddisfatti del fatto che i nostri giovani continuino ad investire le loro idee e il loro estro nel territorio in cui sono nati- commenta Giuseppe Orlando, Presidente di CNA Trapani- I progetti premiati hanno tutte le carte in regola per vincere la selezione regionale del Premio Cambiamenti, e chissà, arrivare sul podio di quella nazionale”.

“Siamo inoltre molto contenti- aggiunge Francesco Cicala, Segretario della CNA provinciale- di riscontrare che, negli ultimi quattro anni, non solo è cresciuto esponenzialmente il numero di imprese associate alla nostra CNA provinciale, ma anche l’adesione e la partecipazione dei giovani imprenditori, con cui c’è un continuo dialogo e scambio proficui per la crescita dell’Organizzazione. La loro presenza alimenta in noi entusiasmo e voglia di fare ancora di più e meglio, dal canto nostro noi cerchiamo di trasmettere loro tutta la nostra esperienza”.

La premiazione è avvenuta contestualmente al CNA Next, l’incontro annuale organizzato da CNA Giovani Imprenditori.

Pochi giorni fa, inoltre, nel corso dell’evento nazionale “CNA Davanti a Tutti” il 23 ottobre a Roma, la CNA provinciale ha ricevuto un importante riconoscimento da parte della CNA nazionale per l’impegno e la capacità di coinvolgere nuove imprese.