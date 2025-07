Premio Leonforte, presentate le opere e compagnie teatrali finaliste. Ecco il ricco programma di tutti gli eventi dal 22 luglio al 23 agosto

Il viaggio, emotivamente intenso e al contempo ironico, nella mente di un uomo che sta lentamente perdendo i suoi ricordi a causa dell’Alzheimer; la narrazione come passaggio di consegne intergenerazionale, ma anche come rimedio al tempo moderno, accelerato e distratto; il legame profondo e duale tra l’uomo e il mare, fonte di sostentamento e al contempo fattore di rischio ed imprevedibilità per le comunità marinare.

Sono questi i temi, interessantissimi, delle tre opere dichiarate finaliste dalla competente giuria del Premio Leonforte, premio nazionale sezione teatro, indetto dal indetto dal Comune di Leonforte Assessorato alla Cultura, e la cui 42esima edizione è coordinata dalla direzione artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo.

In ordine di tema sopra citato questi i titoli degli spettacoli: “Come un polpo nella chitarra”, della Compagnia On Teatro Formazione Cultura di Salerno con la regia di Licia Amarante e Marco Ziello; “Margherito, c’è tempo per tornare a casa” della Compagnia Mulino ad Arte di Torino, con la regia di Francesco Bianchi; “Cialome, i canti del mare” della Compagnia Approd’Art di Palermo, con la regia di Vincenzo La Lia.

I lavori sono stati presentati al pubblico nella serata di sabato 19 luglio alla Villa Bonsignore di Leonforte. L’evento è stato condotto da Giuseppe Oriti, membro del team organizzativo Big Factory, che- nel corso della serata- ha dialogato con la direzione artistica, ovvero con Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo, con i rappresentanti istituzionali del Comune di Leonforte, e in particolare con il Sindaco Piero Livolsi, e con la giuria tecnica presente composta da: Turi Amore, attore, regista e direttore artistico, figura di riferimento nazionale; Turi Giordano, attore, regista e autore teatrale; Pepi Spicuglia – compositore, regista e sceneggiatore teatrale; Paride Benassai , attore, regista e autore teatrale; Sabrina La Ferrara, Assessora alla cultura e spettacolo del Comune di Leonforte.

Ospite speciale della serata è stata la compagnia “Il Cuore d’Argante”di Noto, che ha presentato al pubblico brevi estratti tratti da opere di propria produzione.

“Quest’anno la selezione è stata davvero difficile- dichiara Turi Amore, Presidente della giuria tecnica- abbiamo ricevuto la candidatura di ben 74 opere e di altrettante compagnie teatrali da tutta Italia, un numero davvero considerevole che certamente non ci aspettavamo. Così come considerevole è il livello qualitativo dei lavori che abbiamo esaminato, molti davvero ben fatti e su temi interessantissimi e degni di attenzione”.

Gli spettacoli finalisti saranno messi in scena nell’area ex stazione di Leonforte, nelle serate precedenti alla serata finale di Galà di Premiazione, che si terrà sabato 23 agosto alle ore 21 presso l’Arena Ex Stazione di Leonforte, condotta da Franz Cantalupo, ospite speciale Gianfranco Jannuzzo.

In particolare: domenica 17 agosto alle ore 21 sarà messa in scena “Le Cialome, i canti del mare”, autore Vincenzo La Lia; martedì 19 agosto alle ore 21 “Margherito, c’è tempo per tornare a casa”, di Daniele Ronco e Francesco Bianchi; mentre giovedì 21 agosto alle ore 21 “Come un polpo nella chitarra” di Marco Ziello.

L’11 agosto, alle ore 21 in Piazza Margherita, sarà inoltre possibile godere della commedia “Il mistero misterioso”, di E. Mangano e R. Torrisi, opera della compagnia Teatro delle Nevi di Acireale, che verrà premiata nella sezione teatro popolare.

L’organizzazione Big Factory ha inoltre pensato ad una serie di eventi collaterali al Premio Leonforte. Il 22 luglio, alle ore 19, presso il Giardino delle Ninfe di Leonforte, si terrà la conferenza performance “Puoi far teatro se tu sei teatro”, a cura di Dario Tomasello, Docente DAMS presso l’Università degli Studi di Messina, con la partecipazione di Maria Chiara Chierchia. Il primo agosto, presso l’Ecomuseo Granfonte, si terrà invece il workshop teatrale “Corpo, voce, intenzione”, a cura di Giuseppe Oriti e Massimo Licari.

Spazio, inoltre, anche ai giovani attori del corso di teatro dell’Istituto d’istruzione superiore “Medi- Vaccalluzzo”, che porteranno in scena l’Otello di Shakespeare il 18 agosto, alle ore 19 presso il Giardino delle Ninfe.

Infine, l’Ecomuseo Granfonte- il 21, 22 e 23 agosto, dalle ore 10 alle ore 18- sarà una Residenza Teatrale: ospite il Collettivo Teatrale “Quarta parete” di Catania con “La forma delle cose”.

Gli spettacoli saranno visionati anche dai partner dell’evento: Teatro Pubblico Ligure, ASC Production e Georgia Lo Faro Eventi, che li prenderanno in considerazione per le loro programmazioni.

Com. Stam. + foto